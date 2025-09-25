Крипторинок у червоній зоні: Біткоїн впав нижче $112 000, Ethereum — $4 000

Уранці 25 вересня криптовалютний ринок знову переживає корекцію. Курс біткоїна опустився нижче $112 000, а Ethereum — нижче позначки $4 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціна першої криптовалюти в моменті знизилась до $111 550, але потім почала зростати. На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $111 850. За добу актив просів на 0,60%, за тиждень — на 4,48%.

Ethereum в моменті знизився до $3 993, але потім зріс до $4 012. За добу актив втратив 3,80%, за тиждень — 12,34%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у червоній зоні.

Однією з причин падіння курсу криптовалют може бути загроза «шатдауну» — зупинки роботи уряду США, яка ймовірна вже 1 жовтня 2025 року. Це станеться, якщо Конгрес не схвалить законопроєкт про тимчасове фінансування, для чого потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Читайте також: Трамп прогнозує «шатдаун» уряду США з 1 жовтня

Побоювання щодо економічної нестабільності в США призводять до того, що інвестори стають більш обережними та виводять кошти з ризикованих активів, таких як криптовалюта.