Дев’ять європейських банків випустять спільний стейблкоїн

Дев'ять провідних європейських банків об'єдналися для запуску нового цифрового платіжного інструменту — стейблкоїна, із прив’язкою до євро . Про це повідомляє пресслужба банку ING.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До цієї групи банків входять: ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank і Raiffeisen Bank International.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на створення надійного європейського платіжного стандарту, який відповідає нормам регулювання ринків криптоактивів у ЄС (MiCAR).

Переваги та особливості стейблкоїна

Новий стейблкоїн буде працювати на технології блокчейну і забезпечить:

Миттєві та дешеві платежі: Швидкі транзакції з мінімальними витратами.

Доступ 24/7: Можливість здійснювати транскордонні платежі в будь-який час.

Програмовані платежі: Завдяки блокчейну, платежі можна «запрограмувати» на виконання за певних умов, що підвищить ефективність і прозорість розрахунків у ланцюгах поставок.

Банки-засновники сформували нову компанію в Нідерландах, яка буде ліцензована та контролюватися Центральним банком Нідерландів як установа електронних грошей. Очікується, що випуск стейблкоїна розпочнеться у другій половині 2026 року.

Європейська альтернатива

Ця ініціатива є відповіддю на домінування американських стейблкоїнів на ринку та сприятиме стратегічній автономії Європи у сфері платежів. Окремі банки, що беруть участь у проєкті, зможуть пропонувати додаткові послуги, такі як криптогаманці та послуги зберігання.

Ініціатива відкрита для приєднання інших банків. На думку її засновників, цей крок є важливим для уніфікації стандартів цифрових платежів у європейській фінансовій інфраструктурі.