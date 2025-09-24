Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 9:59

До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива — фон дер Ляєн

До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна».

До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі«Ми обговорили агресивну війну росії проти України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Ми обговорили агресивну війну росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи росії від викопного палива. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. До 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом», — написала вона в соцмережі Х за результатами дискусії з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

За її словами, Європейський союз посилить тиск на рф, забороняючи імпорт російського зрідженого природного газу на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах.

Читайте також: Білий дім: Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту

Ляєн подякувала Трампу за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Вона підкреслила, що Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх.

«Ми також звернули увагу на провокації Кремля, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір. Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО», — зазначила Ляєн.

Крім того, за словами президентки ЄК, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися. Ляєн зазначила, що Європа твердо стоїть на позиції рішення про створення двох держав.

Нагадаємо

Єврокомісія вже запропонувала законопроєкт про поетапну відмову від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року, щоб розірвати довготривалі енергетичні зв’язки з рф після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії. Міністр Хардіп Пурі заявив, що закупівлі російської сировини, навпаки, допомогли захистити світову економіку від катастрофічного стрибка цін.

З 3 вересня 2025 року почала діяти нова гранична ціна на російську нафту, яку транспортують морем. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60.

Джерело: Мінфін
Kharakternyk
Kharakternyk
24 вересня 2025, 10:44
Нема віри «політикам», які заробляли на «добровільній» вакцинації європейців.
Qwerty1999
Qwerty1999
24 вересня 2025, 11:16
Надеюсь, что Kharakternyk
от covid-19 не вакцинировали
ни добровольно ни принудительно…

Разве что в детстве
укололи БЦЖ и АКДС…
