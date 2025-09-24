Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 16:11

FinRetail 2025: Перезавантаження — як це було

Конференція FinRetail 2025 пройшла в Києві 16 вересня вперше за роки повномасштабного вторгнення. Отримавши символічну назву «Перезавантаження», захід зібрав під одним дахом e-commerce, рітейл, фінтех, банки та мікрофінансові компанії. Розповідаємо, як це було.

Конференція FinRetail 2025 пройшла в Києві 16 вересня вперше за роки повномасштабного вторгнення.

Учасники FinRetail говорили про зміни та тенденції ринку в Україні та світі. У програмі були одиночні виступи спікерів та тематичні дискусії.

Одну із перших промов на конференції підготував Андрій Поддєрьогін, Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ. Він розповів про екосистему А2А платежів та про те, яке значення це нововведення відіграє для рітейлерів.

Загалом тематичні виступи підготували представники банків, рітейлу, e-commerce, страхування. Так, наприклад, своїм досвідом поділилися спікери від Ощадбанку, UnexBank, izibank, МТБ Банку, Sense Bank. Вони презентували нововведення та розповіли про те, як впроваджували ШІ у власних сервісах. А в зоні нетворкінгу продовжили дискусії про імплементацію ШІ-рішень для команд та банківських застосунків уже неформально.

Також на конференції виступили представники таких компаній як Varus, Аврора, WOG, RozetkaPay, Арсенал Страхування. У фокусі — впровадження інноваційних сервісів, їхня ефективність та досвід роботи з ними.

Крім того, було п’ять дискусій на актуальні теми. Наприклад, модератором однієї з них був Олексій Козирєв, фінансовий експерт фінансово порталу «Мінфін». Дискусія стосувалася економічної ситуації в Україні та глобальних тенденцій, а до розмови долучилися представники НБУ, Dragon Capital та Ukraine Economic Outlook.

Традиційно конференція підтримала Інститут ветеранів КНУБА, який забезпечує допомогу адаптації ветеранів після бойових дій. Команда Інституту підтримує ветеранів на шляху до розвитку професійних навичок, щоб вони могли успішно інтегруватися у бізнес-середовищі.

Один із трендів ринку, який активно обговорювали на FinRetail 2025, — колаборації між різними його представниками. Власним досвідом поділився Ощадбанк, який разом із ВДНГ (Київ) запустив унікальну акцію «Моє квітоліто на ВДНГ». З карткою Mastercard від Ощадбанку гості ВДНГ отримували 10% знижки на улюблені активності — фудкорт, заїзди на територію ВДНГ, оранжерею, альтанки BBQ-зони «Сад».

Суть цієї ініціативи — показати, як бізнеси із абсолютно різними завданнями та цільовою аудиторією можуть об'єднуватися, знаходити креативні рішення, працювати в унісон і дивувати клієнтів вигідними пропозиціями. Цей кейс став яскравим прикладом співпраці навіть у такі нестабільні часи як сьогодні, і ще раз підтвердив: країна з людьми, які готові об'єднуватися та працювати пліч-о-пліч у найскладніших умовах, точно вистоїть.

Партнери заходу

Portmone — українська фінтех-компанія, що з 2002 року розвиває ринок онлайн-платежів. Серед ключових напрямків: оплата комунальних послуг, інтернет-еквайринг, цифровізація громад і розвиток білінгових сервісів. Компанія активно співпрацює з провідними банками для впровадження зручних рішень онлайн-розстрочки, що користуються попитом в retail.

У 2024 році Portmone запустила інноваційний продукт BankPay — метод швидких розрахунків за схемою IBAN 2 IBAN. Переваги сервісу: проста інтеграція, висока доступність сервісів, якісна підтримка 24/7, безпека та гнучкість для бізнесу будь-якого масштабу.

iPay.ua — сервіс онлайн-платежів, що вже понад 16 років спрощує фінансові операції для мільйонів українців і бізнесу.

Plusсard — це спільний проєкт компанії Авентус Україна та Акордбанку, що поєднує досвід фінтеху та банківської сфери. Продукт відкриває клієнтам доступ до зручної віртуальної картки з кредитним лімітом до 50 тисяч гривень

Джерело: Мінфін
zevs1
zevs1
24 вересня 2025, 16:25
Бессмысленное собрание не имеющие никакого смысла.
