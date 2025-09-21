ЄС розглядає варіанти обмеження поставок російської нафти через «Дружбу»

Європейський Союз розглядає можливість запровадження торговельних заходів, які можуть вплинути на імпорт російської нафти, що все ще надходить до країн блоку, зокрема через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Дружба»: останній маршрут російської нафти

Наразі трубопровід «Дружба» постачає нафту до Угорщини та Словаччини. Ці дві країни, посилаючись на питання енергетичної безпеки, досі відмовляються диверсифікувати постачання та блокують повну відмову від російських енергоресурсів.

Нові торговельні заходи розробляються окремо від чергового пакету санкцій, який Єврокомісія представила в п’ятницю. Цей пакет включає:

Заборону на російський скраплений газ (спершу для короткострокових контрактів, а потім, з 1 січня 2027 року, і для довгострокових).

Санкції проти понад 100 російських нафтових танкерів із так званого «тіньового флоту».

Заходи проти компаній у третіх країнах, які допомагають росії торгувати енергоресурсами.

Торговельні заходи замість санкцій

На відміну від санкцій, для ухвалення яких потрібна згода всіх країн-членів ЄС, торговельні заходи, як-от мита, потребують лише підтримки більшості столиць. Це робить їх більш імовірним інструментом тиску.

Читайте також: Індія продовжить купувати нафту з росії на тлі потепління у відносинах зі США

За словами джерел, ці заходи дозволять Євросоюзу виконати ключову вимогу президента США Дональда Трампа, який наполягає, що ЄС має повністю припинити купувати російські енергоносії. Хоча майже всі держави-члени припинили імпорт трубопроводом і морським транспортом, Угорщина та Словаччина продовжують купувати російську нафту.

Торговельні заходи можуть бути застосовані у випадку, якщо уряди Угорщини та Словаччини не представлять планів щодо повного припинення закупівель російських енергоносіїв.