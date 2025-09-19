Multi від Мінфін
19 вересня 2025, 16:15

ЄС пропонує 19-й пакет санкцій проти рф: заборона газу, удар по «тіньовому флоту» та крипто-платформах

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 19 вересня, представила пропозицію щодо 19-го пакету санкцій проти росії. Нові заходи є відповіддю на нещодавні масовані атаки рф по Україні та порушення російськими дронами повітряного простору країн ЄС. Санкції спрямовані на подальше скорочення доходів кремля та закриття лазівок для обходу обмежень. Про це повідомляється на сайті Комісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 19 вересня, представила пропозицію щодо 19-го пакету санкцій проти росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Енергетичний фронт: заборона СПГ та удар по «тіньовому флоту»

Найбільш потужні заходи стосуються енергетичного сектору, який є основою російської воєнної економіки. Пропонується:

  • Заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) на європейські ринки. «Час перекрити кран», — заявила фон дер Ляєн.
  • Знизити стелю цін на сиру нафту до $47,6 за барель.
  • Внести до санкційного списку ще 118 суден з «тіньового флоту», що перевозять російську нафту (загальна кількість перевищить 560 суден).
  • Запровадити повну заборону на транзакції з енергетичними гігантами «роснефть» та «газпромнефть».
  • Ввести санкції проти компаній у третіх країнах, включно з Китаєм (НПЗ, нафтотрейдери), які допомагають росії продавати нафту в обхід санкцій.

Закриття лазівок: банки, криптовалюти та обхід санкцій

Другий блок санкцій спрямований на фінансову систему та боротьбу з обходом обмежень:

  • Заборона на транзакції для додаткових банків у росії та в третіх країнах, що допомагають рф.
  • Посилено правила для міжнародних платіжних і кредитних систем, якщо вони пов'язані з росією або допомагають їй будувати обхідні схеми.
  • Заборона на використання платіжної системи МИР в міжнародних розрахунках.
  • Вперше — санкції проти крипто-платформ та заборона транзакцій у криптовалютах, що використовуються для обходу обмежень. Всі операції з криптовалютою для російських резидентів будуть блокуватися.
  • Обмеження на операції з компаніями у спеціальних економічних зонах.
  • Заборонено використання альтернативних платіжних каналів, що створюються для обходу SWIFT і західних розрахунків.

Третій блок включає нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються на полі бою, а також санкції проти 45 компаній з росії та третіх країн, що підтримують російський ВПК.

План щодо заморожених активів

Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує роботу над механізмом використання прибутків від заморожених російських активів для фінансування оборони України через «Репараційний кредит».

«Має бути чітко зрозуміло: це війна росії, і злочинець повинен за неї заплатити», — наголосила вона.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
