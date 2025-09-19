Multi від Мінфін
19 вересня 2025, 10:44

Індія продовжить купувати нафту з росії на тлі потепління у відносинах зі США

Індійські нафтопереробні заводи не планують припиняти закупівлю російської сирої нафти і, як очікується, залишаться активними покупцями на поставки в листопаді та грудні. Це відбувається на тлі відновлення торговельних переговорів з Вашингтоном та сигналів про можливе послаблення американського тиску, пише Bloomberg.

Індійські нафтопереробні заводи не планують припиняти закупівлю російської сирої нафти і, як очікується, залишаться активними покупцями на поставки в листопаді та грудні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Послаблення тиску з боку США

Як зазначають джерела, ситуація почала змінюватися після телефонної розмови цього тижня між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої Трамп подякував Моді за «підтримку у припиненні війни між росією та Україною».

Це різко контрастує з ситуацією в серпні, коли Трамп запровадив проти Індії 50%-ве мито.

Падіння та очікуване відновлення імпорту

Під впливом американського тиску, а також через скорочення пропозиції з боку рф внаслідок атак українських дронів, потік російської нафти до Індії нещодавно впав до дворічного мінімуму — близько 1 мільйона барелів на добу.

Однак тепер, на тлі потепління у відносинах зі США та наявності великих обсягів російської нафти Urals на ринку, очікується, що обсяги закупівель знову зростуть.

Позиція уряду та ігнорування європейських санкцій

За даними джерел, уряд Індії не давав нафтопереробникам жодних вказівок щодо припинення закупівель. Водночас індійські компанії, схоже, ігнорують нову, знижену стелю цін на російську нафту ($47,60 за барель), запроваджену ЄС, вважаючи її нереалістичною.

Попри продовження закупівель з росії, індійські НПЗ все ж намагаються диверсифікувати поставки, щоб уникнути «надмірної залежності» від москви, зокрема, купуючи нафту в Бразилії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
