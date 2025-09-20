«Київстар» купує хмарного провайдера GigaCloud

«Київстар», найбільший мобільний оператор України, знаходиться на етапі купівлі одного з лідерів ринку хмарних послуг — компанії GigaCloud. Хоча офіційна угода ще не підписана, за інформацією джерел Dev.ua, про це вже повідомили співробітникам GigaCloud.

Деталі угоди

За попередньою інформацією, «Київстар» купує 80% акцій GigaCloud. Це фінальний крок після подачі заявки до Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Генеральний директор GigaCloud Назарій Курочко підтвердив, що компанія шукала інвестора для реалізації амбітних планів і знайшла стратегічного партнера в особі «Київстар».

«Наразі подано заявку в АМКУ. Як найбільший український хмарний провайдер, протягом останніх 20 місяців GigaCloud розглядала багато можливостей із залучення інвестицій для реалізації наших найбільш амбітних та інноваційних планів. Зрештою ми зупинилися на партнері, з яким збігаємося у стратегічному баченні», — заявив Курочко.

За оцінками експертів, вартість компанії може становити $12−15 млн.

Про GigaCloud

Фінансові показники GigaCloud (2024 рік): дохід — 410 млн грн, чистий прибуток — 45,6 млн грн.

Інфраструктура: компанія має обладнання у 5 дата-центрах, розташованих у Києві, Львові та Варшаві.

Ця купівля є частиною стратегії «Київстар» щодо розширення бізнесу. Раніше компанія вже придбала 97% акцій сервісу «Уклон» за $155,2 млн та збільшила свою частку в медичній платформі Helsi з 69,99% до 97,99%.