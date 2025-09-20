«Київстар», найбільший мобільний оператор України, знаходиться на етапі купівлі одного з лідерів ринку хмарних послуг — компанії GigaCloud. Хоча офіційна угода ще не підписана, за інформацією джерел Dev.ua, про це вже повідомили співробітникам GigaCloud.
«Київстар» купує хмарного провайдера GigaCloud
Деталі угоди
За попередньою інформацією, «Київстар» купує 80% акцій GigaCloud. Це фінальний крок після подачі заявки до Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Генеральний директор GigaCloud Назарій Курочко підтвердив, що компанія шукала інвестора для реалізації амбітних планів і знайшла стратегічного партнера в особі «Київстар».
«Наразі подано заявку в АМКУ. Як найбільший український хмарний провайдер, протягом останніх 20 місяців GigaCloud розглядала багато можливостей із залучення інвестицій для реалізації наших найбільш амбітних та інноваційних планів. Зрештою ми зупинилися на партнері, з яким збігаємося у стратегічному баченні», — заявив Курочко.
За оцінками експертів, вартість компанії може становити $12−15 млн.
Про GigaCloud
Фінансові показники GigaCloud (2024 рік): дохід — 410 млн грн, чистий прибуток — 45,6 млн грн.
Інфраструктура: компанія має обладнання у 5 дата-центрах, розташованих у Києві, Львові та Варшаві.
Ця купівля є частиною стратегії «Київстар» щодо розширення бізнесу. Раніше компанія вже придбала 97% акцій сервісу «Уклон» за $155,2 млн та збільшила свою частку в медичній платформі Helsi з 69,99% до 97,99%.
