BNB оновив історичний максимум, у США встановили золоту статую Трампа з біткоїном: що нового

BNB оновив історичний максимум, наблизившись до $1 000

У четвер, 18 вересня, криптовалюта BNB (Binance Coin) досягла нового історичного максимуму, піднявшись до позначки $997. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ймовірними причинами такого стрімкого зростання стали:

Зниження ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США, що традиційно позитивно впливає на ринки ризикових активів, включаючи криптовалюти.

Інформація про переговори Binance з Міністерством юстиції США щодо можливості дострокового завершення зовнішнього моніторингу, накладеного в межах угоди про визнання провини. Позитивні новини щодо регуляторних питань часто підвищують довіру інвесторів до пов'язаних активів.

На момент написання новини, монета торгується на рівні $997, демонструючи добове зростання на 4,37%. За тиждень актив зріс на 11,41%.

BNB стабільно утримує позиції в п'ятірці провідних криптовалют за ринковою капіталізацією, яка наразі становить $138,8 мільярда.

Після зниження ставки ФРС біткоїн утримав рівень $117 000

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку, що стало першим подібним рішенням з грудня 2024 року. Ставка була зменшена на 0,25%, до рівня 4−4,25%. Це рішення збіглося з очікуваннями інвесторів і не спричинило різких коливань на ринку.

На тлі цих новин біткоїн ненадовго опускався нижче $115 000, але швидко відновив позиції та закріпився на позначці $117 000.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також відреагували на подію. За останню добу Ethereum подорожчав на 0,9%, перетнувши позначку в $4600. Серед інших топ-криптовалют значне зростання показали Solana, Dogecoin і Cardano.

Крім того, криптовалюта BNB оновила свій історичний максимум, досягнувши $997.

У столиці США встановили золоту статую Трампа з біткоїном

У Вашингтоні, біля Капітолію, з'явилася незвичайна інсталяція: позолочена статуя колишнього президента США Дональда Трампа, який тримає в руці біткоїн. Висота монумента становить понад 3,5 метра. Про це повідомляє WJLA.

Цей пам'ятник, профінансований колективом інвесторів у криптовалюту, має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та роль федерального уряду на фінансових ринках.

За словами організаторів, інсталяція приурочена до рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентної ставки. За їхніми словами, вона символізує перетин сучасної політики та фінансових інновацій, а також має спонукати до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти в економіці.

Чверть компаній, що володіють біткоїном, торгуються зі знижкою

Згідно з дослідженням K33 Research, близько 25% публічних компаній, що володіють біткоїнами у своїх казначействах, наразі торгуються зі знижкою відносно вартості їхніх крипторезервів. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт K33 Research.

Експерти K33 Research використовують показник mNAV (Market-to-Net Asset Value), який відображає співвідношення ринкової оцінки компанії до вартості її біткоїн-портфеля. Якщо mNAV перевищує одиницю, компанія торгується з премією, а якщо нижче — з дисконтом.

«Коли компанії торгуються за ціною, нижчою за чисту вартість активів, випуск акцій стає розводнювальним, оскільки він віддає більше прав власності (через недооцінені акції), ніж отримує натомість вартість (біткоїна, — ред.)», — пояснив Ветле Лунде, голова дослідницького відділу K33 Research.

Середній показник mNAV для таких компаній знизився до 2,8, тоді як у квітні 2025 року він становив 3,76. Лунде зауважив асиметричний розподіл: дисконт у невеликих біткоїн-холдерів зростає, тоді як великі гравці переважно зберігають високу премію, хоча й не всі.