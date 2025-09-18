BNB оновив історичний максимум, у США встановили золоту статую Трампа з біткоїном: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2025, 11:37

BNB оновив історичний максимум, у США встановили золоту статую Трампа з біткоїном: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

BNB оновив історичний максимум, наблизившись до $1 000

У четвер, 18 вересня, криптовалюта BNB (Binance Coin) досягла нового історичного максимуму, піднявшись до позначки $997. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ймовірними причинами такого стрімкого зростання стали:

  • Зниження ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США, що традиційно позитивно впливає на ринки ризикових активів, включаючи криптовалюти.
  • Інформація про переговори Binance з Міністерством юстиції США щодо можливості дострокового завершення зовнішнього моніторингу, накладеного в межах угоди про визнання провини. Позитивні новини щодо регуляторних питань часто підвищують довіру інвесторів до пов'язаних активів.

На момент написання новини, монета торгується на рівні $997, демонструючи добове зростання на 4,37%. За тиждень актив зріс на 11,41%.

BNB стабільно утримує позиції в п'ятірці провідних криптовалют за ринковою капіталізацією, яка наразі становить $138,8 мільярда.

Читайте також: ФРС вперше з грудня знизила відсоткову ставку

Після зниження ставки ФРС біткоїн утримав рівень $117 000

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку, що стало першим подібним рішенням з грудня 2024 року. Ставка була зменшена на 0,25%, до рівня 4−4,25%. Це рішення збіглося з очікуваннями інвесторів і не спричинило різких коливань на ринку.

На тлі цих новин біткоїн ненадовго опускався нижче $115 000, але швидко відновив позиції та закріпився на позначці $117 000.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також відреагували на подію. За останню добу Ethereum подорожчав на 0,9%, перетнувши позначку в $4600. Серед інших топ-криптовалют значне зростання показали Solana, Dogecoin і Cardano.

Крім того, криптовалюта BNB оновила свій історичний максимум, досягнувши $997.

Читайте також: Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

У столиці США встановили золоту статую Трампа з біткоїном

У Вашингтоні, біля Капітолію, з'явилася незвичайна інсталяція: позолочена статуя колишнього президента США Дональда Трампа, який тримає в руці біткоїн. Висота монумента становить понад 3,5 метра. Про це повідомляє WJLA.

Цей пам'ятник, профінансований колективом інвесторів у криптовалюту, має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та роль федерального уряду на фінансових ринках.

За словами організаторів, інсталяція приурочена до рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентної ставки. За їхніми словами, вона символізує перетин сучасної політики та фінансових інновацій, а також має спонукати до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти в економіці.

Чверть компаній, що володіють біткоїном, торгуються зі знижкою

Згідно з дослідженням K33 Research, близько 25% публічних компаній, що володіють біткоїнами у своїх казначействах, наразі торгуються зі знижкою відносно вартості їхніх крипторезервів. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт K33 Research.

Експерти K33 Research використовують показник mNAV (Market-to-Net Asset Value), який відображає співвідношення ринкової оцінки компанії до вартості її біткоїн-портфеля. Якщо mNAV перевищує одиницю, компанія торгується з премією, а якщо нижче — з дисконтом.

«Коли компанії торгуються за ціною, нижчою за чисту вартість активів, випуск акцій стає розводнювальним, оскільки він віддає більше прав власності (через недооцінені акції), ніж отримує натомість вартість (біткоїна, — ред.)», — пояснив Ветле Лунде, голова дослідницького відділу K33 Research.

Середній показник mNAV для таких компаній знизився до 2,8, тоді як у квітні 2025 року він становив 3,76. Лунде зауважив асиметричний розподіл: дисконт у невеликих біткоїн-холдерів зростає, тоді як великі гравці переважно зберігають високу премію, хоча й не всі.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
grioleg
grioleg
18 вересня 2025, 12:50
#
Навіщо той біткоїн коли Трамп повністю провалив політичний діалог з Індією і вона хоче приєднатись до вісі зла рашка-кндр-Китай? Що, Америка в кінці кінців хоче залишитись з біткоїном-по суті нематеральною цифровою бульбашкою?!?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами