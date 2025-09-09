Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
9 вересня 2025, 16:00

Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

У час війни та економічної турбулентності фінансова «подушка безпеки» — це вже не додаткова опція, а базова необхідність. Вона дає змогу впевнено дивитися у майбутнє, не відкладати важливі плани та підтримувати звичний рівень життя навіть у періоди стресу. Водночас тримати кошти без руху — стратегія сумнівна: інфляція знецінює їх, а всі ризики залишаються на власнику. Мінімальне завдання кожного — зберегти капітал від втрат, а максимальне — перетворити його на джерело доходу. У 2025 році українцям доступні щонайменше п’ять зрозумілих напрямів: готівкова валюта, банківські депозити, державні облігації (ОВДП), дорогоцінні метали та криптодепозити.

У час війни та економічної турбулентності фінансова «подушка безпеки» — це вже не додаткова опція, а базова необхідність.

Банківські депозити

Депозити — традиційний і передбачуваний спосіб збереження грошей. Вкладник наперед знає ставку, строки та умови виплат. Довіру посилює той факт, що держава через Фонд гарантування вкладів сьогодні покриває 100% суми депозиту та відсотків, у разі банкрутства банку. Це робить інструмент максимально безпечним у кризових умовах.

Обсяги депозитів українців вражають: на рахунках населення зосереджено вже 1,27 трлн грн, тоді як до повномасштабного вторгнення ця сума дорівнювала лише 714 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що навіть у складні часи громадяни довіряють банкам, як місцю для збереження коштів.

Втім, депозити мають і слабкі місця. Дохідність у гривні сьогодні становить близько 13% річних, а у валюті ставки зовсім символічні: 1,3% у доларах і 0,66% у євро. Після сплати податків «чистими» інвестор фактично отримує лише 10% у гривні, 1% у доларах і 0,51% у євро. Тобто для валютних депозитів йдеться більше про збереження, ніж про заробіток.

Водночас депозити залишаються оптимальним вибором для короткого й середнього горизонту. Вони забезпечують прогнозованість, ліквідність і стабільність. У портфелі інвестора їхня роль є консервативною, але в умовах невизначеності саме це часто стає ключовою перевагою.

Криптодепозити

Криптодепозити дозволяють розмістити цифровий актив на певний строк і отримати винагороду, розмір якої залежить від активу й періоду.

Наприклад, на криптобіржі WhiteBIT доступні десятки варіантів: від біткоїна та ефіру до стейблкоїнів USDT і USDC, курс яких привʼязаний до долара. Ставки доходять до 18,64% річних в USDT*. WhiteBIT є найбільшою європейською криптобіржою, за показниками трафіку, та однією з небагатьох всесвітньо відомих IT-компаній, що має українське коріння.

*Криптовалюти та пов’язані продукти є високоризиковими активами. Ринок криптовалюти волатильний. Річна прибутковість, зазначена у прикладі, не є гарантованою і може змінюватися, залежно від ринкових умов, обраного активу тощо. Перед прийняттям інвестиційного рішення радимо самостійно оцінити ризики

Існує два формати криптодепозитів:

  • фіксовані — ставка закріплюється на увесь строк, кошти блокуються до дати погашення, а відсотки виплачуються після завершення;
  • гнучкі — дають можливість зняти кошти будь-коли, а нарахування відсотків відбувається щогодини, із щоденною виплатою на баланс.

Додаткова опція — автонакопичення. Вона щодня реінвестує відсотки, формуючи ефект складних відсотків і дозволяючи збільшити підсумкову дохідність.

Для обережних інвесторів можуть підійти стейблкоїни, прив’язані до долара. Для схильніших до ризику — BTC чи ETH, де результат залежить як від відсоткової ставки, так і від ринкової динаміки.

Серед переваг криптодепозитів можна виділити мінімальний поріг входу та привабливі відсотки, а серед недоліків — волатильність ринку криптоактивів, яка, втім, компенсується використанням стейблкоїнів, та неврегульованість на території України.

ОВДП

Державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) — один із найпопулярніших інструментів останніх років. Вони звільнені від оподаткування, а отже, забезпечують «чисту» дохідність. Її рівень традиційно вищий за депозитний. Наприклад, гривневі папери зі строком погашення через рік дають близько 16% річних, а довгострокові, що гасяться у 2028 році, — 18,5%. Для валютних облігацій цифри скромніші: близько 4% у доларах і 3,5% у євро, але вони дозволяють прив’язати заощадження до твердої валюти, що для багатьох українців важливо.

Купівля ОВДП стала максимально простою — сьогодні це можна зробити у «Дії» або через мобільні застосунки банків і брокерів. Таким чином, інструмент став доступним навіть для роздрібних інвесторів, які раніше уникали складних процедур.

Варто пам’ятати: фактично, купуючи ОВДП, ви кредитуєте державу. За умов значного стресу можливі затримки з виплатами чи реструктуризація. Проте для інвестора з чітким горизонтом та розумінням ризиків ОВДП залишаються одним із найзбалансованіших варіантів для диверсифікації портфеля.

Дорогоцінні метали

Золото та інші дорогоцінні метали завжди сприймаються як «тиха гавань» у кризові часи. У 2025 році ціна золота сягнула історичного максимуму, перевищивши $3 500 за тройську унцію, і нині тримається на рівні близько $3 340. Для інвесторів це сигнал, що попит на захисні активи зберігається високим.

Але українська специфіка ускладнює ситуацію: банки продають злитки з суттєвою націнкою та тримають відчутний спред між купівлею і викупом. Наприклад, за злиток в одну унцію доведеться заплатити щонайменше 153,3 тис. грн, що за курсом становить $3 675 — на $335 дорожче за біржову ціну. Водночас банк готовий викупити його назад лише за 137 тис. грн. У результаті інвестор, який вирішить перепродати злиток відразу, втратить 16,3 тис. грн уже на першій операції. Подібна ситуація і з монетами.

Таким чином, золото варто розглядати як довгостроковий захист від інфляції та геополітичних ризиків. Але висока вхідна ціна та спреди здатні «з'їсти» потенційний прибуток. Розрахунок тут є критично важливим.

Готівкова валюта

Готівковий долар або євро традиційно залишаються інструментом захисту від девальвації. Головна перевага — висока ліквідність: валюту можна швидко обміняти на гривню у будь-який момент. Саме тому українці активно купують долари та євро, особливо в періоди коливання курсу.

Однак у такої стратегії є свої мінуси. По-перше, готівка не приносить жодного доходу. По-друге, вона має побутові ризики — від пошкодження чи втрати до елементарної крадіжки. По-третє, інфляція впливає і на тверді валюти. У США вона становила 2,9% торік і 3,4% — у 2023 році. А якщо дивитися довше, то $100 у 2015 році відповідають $135 сьогодні. Тобто купівельна спроможність долара також поступово знижується.

Отже, готівка — це, радше, короткостроковий резерв на декілька місяців, ніж інструмент для примноження капіталу.

Підсумок

Єдиного ідеального інструменту не існує: усе залежить від ваших цілей, горизонту, потреб у ліквідності та готовності приймати ризики. Готівка забезпечує швидкий доступ, але з часом знецінюється. Депозити дають прогнозованість і державні гарантії, але мають скромну дохідність. ОВДП дозволяють отримати «чисту» ставку й зручно купуються онлайн. Золото є перевіреним захисним активом, але високі спреди знижують потенційний результат. Криптодепозити пропонують конкурентні ставки й сучасні умови, проте потребують зваженого підходу, з огляду на волатильність.

Найкращою стратегією виглядає диверсифікація: поєднання різних інструментів, які доповнюють один одного за ризиками й дохідністю, замість ставки лише на один варіант.

*Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною, фінансовою чи юридичною консультацією, чи порадою.

Джерело: Мінфін
