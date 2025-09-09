Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

У час війни та економічної турбулентності фінансова «подушка безпеки» — це вже не додаткова опція, а базова необхідність. Вона дає змогу впевнено дивитися у майбутнє, не відкладати важливі плани та підтримувати звичний рівень життя навіть у періоди стресу. Водночас тримати кошти без руху — стратегія сумнівна: інфляція знецінює їх, а всі ризики залишаються на власнику. Мінімальне завдання кожного — зберегти капітал від втрат, а максимальне — перетворити його на джерело доходу. У 2025 році українцям доступні щонайменше п’ять зрозумілих напрямів: готівкова валюта, банківські депозити, державні облігації (ОВДП), дорогоцінні метали та криптодепозити.

Банківські депозити

Депозити — традиційний і передбачуваний спосіб збереження грошей. Вкладник наперед знає ставку, строки та умови виплат. Довіру посилює той факт, що держава через Фонд гарантування вкладів сьогодні покриває 100% суми депозиту та відсотків, у разі банкрутства банку. Це робить інструмент максимально безпечним у кризових умовах.

Обсяги депозитів українців вражають: на рахунках населення зосереджено вже 1,27 трлн грн, тоді як до повномасштабного вторгнення ця сума дорівнювала лише 714 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що навіть у складні часи громадяни довіряють банкам, як місцю для збереження коштів.

Втім, депозити мають і слабкі місця. Дохідність у гривні сьогодні становить близько 13% річних, а у валюті ставки зовсім символічні: 1,3% у доларах і 0,66% у євро. Після сплати податків «чистими» інвестор фактично отримує лише 10% у гривні, 1% у доларах і 0,51% у євро. Тобто для валютних депозитів йдеться більше про збереження, ніж про заробіток.

Водночас депозити залишаються оптимальним вибором для короткого й середнього горизонту. Вони забезпечують прогнозованість, ліквідність і стабільність. У портфелі інвестора їхня роль є консервативною, але в умовах невизначеності саме це часто стає ключовою перевагою.

Криптодепозити

Криптодепозити дозволяють розмістити цифровий актив на певний строк і отримати винагороду, розмір якої залежить від активу й періоду.

Наприклад, на криптобіржі WhiteBIT доступні десятки варіантів: від біткоїна та ефіру до стейблкоїнів USDT і USDC, курс яких привʼязаний до долара. Ставки доходять до 18,64% річних в USDT*. WhiteBIT є найбільшою європейською криптобіржою, за показниками трафіку, та однією з небагатьох всесвітньо відомих IT-компаній, що має українське коріння.

*Криптовалюти та пов’язані продукти є високоризиковими активами. Ринок криптовалюти волатильний. Річна прибутковість, зазначена у прикладі, не є гарантованою і може змінюватися, залежно від ринкових умов, обраного активу тощо. Перед прийняттям інвестиційного рішення радимо самостійно оцінити ризики

Існує два формати криптодепозитів:

фіксовані — ставка закріплюється на увесь строк, кошти блокуються до дати погашення, а відсотки виплачуються після завершення;

— ставка закріплюється на увесь строк, кошти блокуються до дати погашення, а відсотки виплачуються після завершення; гнучкі — дають можливість зняти кошти будь-коли, а нарахування відсотків відбувається щогодини, із щоденною виплатою на баланс.

Додаткова опція — автонакопичення. Вона щодня реінвестує відсотки, формуючи ефект складних відсотків і дозволяючи збільшити підсумкову дохідність.

Для обережних інвесторів можуть підійти стейблкоїни, прив’язані до долара. Для схильніших до ризику — BTC чи ETH, де результат залежить як від відсоткової ставки, так і від ринкової динаміки.

Серед переваг криптодепозитів можна виділити мінімальний поріг входу та привабливі відсотки, а серед недоліків — волатильність ринку криптоактивів, яка, втім, компенсується використанням стейблкоїнів, та неврегульованість на території України.

ОВДП

Державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) — один із найпопулярніших інструментів останніх років. Вони звільнені від оподаткування, а отже, забезпечують «чисту» дохідність. Її рівень традиційно вищий за депозитний. Наприклад, гривневі папери зі строком погашення через рік дають близько 16% річних, а довгострокові, що гасяться у 2028 році, — 18,5%. Для валютних облігацій цифри скромніші: близько 4% у доларах і 3,5% у євро, але вони дозволяють прив’язати заощадження до твердої валюти, що для багатьох українців важливо.

Купівля ОВДП стала максимально простою — сьогодні це можна зробити у «Дії» або через мобільні застосунки банків і брокерів. Таким чином, інструмент став доступним навіть для роздрібних інвесторів, які раніше уникали складних процедур.

Варто пам’ятати: фактично, купуючи ОВДП, ви кредитуєте державу. За умов значного стресу можливі затримки з виплатами чи реструктуризація. Проте для інвестора з чітким горизонтом та розумінням ризиків ОВДП залишаються одним із найзбалансованіших варіантів для диверсифікації портфеля.

Дорогоцінні метали

Золото та інші дорогоцінні метали завжди сприймаються як «тиха гавань» у кризові часи. У 2025 році ціна золота сягнула історичного максимуму, перевищивши $3 500 за тройську унцію, і нині тримається на рівні близько $3 340. Для інвесторів це сигнал, що попит на захисні активи зберігається високим.

Але українська специфіка ускладнює ситуацію: банки продають злитки з суттєвою націнкою та тримають відчутний спред між купівлею і викупом. Наприклад, за злиток в одну унцію доведеться заплатити щонайменше 153,3 тис. грн, що за курсом становить $3 675 — на $335 дорожче за біржову ціну. Водночас банк готовий викупити його назад лише за 137 тис. грн. У результаті інвестор, який вирішить перепродати злиток відразу, втратить 16,3 тис. грн уже на першій операції. Подібна ситуація і з монетами.

Таким чином, золото варто розглядати як довгостроковий захист від інфляції та геополітичних ризиків. Але висока вхідна ціна та спреди здатні «з'їсти» потенційний прибуток. Розрахунок тут є критично важливим.

Готівкова валюта

Готівковий долар або євро традиційно залишаються інструментом захисту від девальвації. Головна перевага — висока ліквідність: валюту можна швидко обміняти на гривню у будь-який момент. Саме тому українці активно купують долари та євро, особливо в періоди коливання курсу.

Однак у такої стратегії є свої мінуси. По-перше, готівка не приносить жодного доходу. По-друге, вона має побутові ризики — від пошкодження чи втрати до елементарної крадіжки. По-третє, інфляція впливає і на тверді валюти. У США вона становила 2,9% торік і 3,4% — у 2023 році. А якщо дивитися довше, то $100 у 2015 році відповідають $135 сьогодні. Тобто купівельна спроможність долара також поступово знижується.

Отже, готівка — це, радше, короткостроковий резерв на декілька місяців, ніж інструмент для примноження капіталу.

Підсумок

Єдиного ідеального інструменту не існує: усе залежить від ваших цілей, горизонту, потреб у ліквідності та готовності приймати ризики. Готівка забезпечує швидкий доступ, але з часом знецінюється. Депозити дають прогнозованість і державні гарантії, але мають скромну дохідність. ОВДП дозволяють отримати «чисту» ставку й зручно купуються онлайн. Золото є перевіреним захисним активом, але високі спреди знижують потенційний результат. Криптодепозити пропонують конкурентні ставки й сучасні умови, проте потребують зваженого підходу, з огляду на волатильність.

Найкращою стратегією виглядає диверсифікація: поєднання різних інструментів, які доповнюють один одного за ризиками й дохідністю, замість ставки лише на один варіант.

*Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною, фінансовою чи юридичною консультацією, чи порадою.