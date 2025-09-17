Середній рівень бідності в Європі досягає 21%: які країни найбідніші

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 12:37

Середній рівень бідності в Європі досягає 21%: які країни найбідніші

Середній рівень бідності в структурі кількості населення в країнах Європейського Союзу за результатами минулого року становить 21%. Так, багато країн Східної та Південної Європи (Болгарія, Румунія, Греція, Іспанія, Італія) демонструють вищі рівні ризику бідності, ніж їхні західні чи північні сусіди. Про це пише «Бізнес.Цензор».

Середній рівень бідності в структурі кількості населення в країнах Європейського Союзу за результатами минулого року становить 21%.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як свідчать дані порталу Visual Capitalist, це, ймовірно, відображає поточні проблеми економічного розвитку та нижчий рівень заробітної плати в цих регіонах.

Особи, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції в кожній країні, враховуються, якщо вони відповідають одному з наведених нижче порогових значень (але враховуються лише один раз, якщо вони відповідають кільком критеріям):

  • дохід нижче 60% від національного медіанного показника;
  • матеріальна депривація: коли вони не можуть досягти або не мають семи з 13 ключових потреб: тобто можливості нести непередбачені витрати, підтримувати тепло вдома, мати підключення до інтернету тощо;
  • низька інтенсивність праці: дорослі (18−64 роки) у домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які вони могли працювали минулого року.

Як повідомляється, Туреччина (30,4%), Болгарія (30,3%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг, де приблизно кожен третій житель стикається з економічними труднощами.

Ці вищі показники відображають нижчу середню заробітну плату, вищу нерівність доходів та слабші системи соціального захисту порівняно з ядром ЄС.

Читайте також: Нерівність у Європі: у Швеції та Німеччині найбільший розрив у статках, у Словаччині — найменший

Рейтинг загалом виглядає так:

  • Туреччина — 30,4%,
  • Болгарія — 30,3%,
  • Румунія — 27,9%,
  • Греція — 26,9%,
  • Іспанія — 25,8%,
  • Литва — 25,8%,
  • Латвія — 24,3%,
  • Італія — 23,1%,
  • Естонія — 22,2%,
  • Хорватія — 21,7%,
  • Німеччина — 21,1%,
  • Франція — 20,5%,
  • Угорщина — 20,2%,
  • Люксембург — 20%,
  • Мальта — 19,7%,
  • ЄС (загалом) — 21%.

Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) також виділяються на півдні Європи, де рівень безробіття зріс після кризи суверенного боргу 2008−2014 років і так і не відновився повністю. Постійне безробіття серед молоді ускладнило накопичення багатства молодими поколіннями.

Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) лідирують у Балтійському регіоні.

Домогосподарства у сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, і цей розрив збільшує вразливість до соціальної ізоляції.

Чехія має найнижчу частку — 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).

Ці країни поєднують вищу середню заробітну плату з широкими програмами соціального забезпечення.

Скандинавські країни розташовані поблизу середнього показника по ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18%).

Німеччина (21,1%) знаходиться трохи вище середнього показника по ЄС (21%), що відображає нерівність між промисловими південно-західними регіонами та східними землями з низьким рівнем доходу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає penetrator1963 и 37 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами