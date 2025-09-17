Середній рівень бідності в структурі кількості населення в країнах Європейського Союзу за результатами минулого року становить 21%. Так, багато країн Східної та Південної Європи (Болгарія, Румунія, Греція, Іспанія, Італія) демонструють вищі рівні ризику бідності, ніж їхні західні чи північні сусіди. Про це пише «Бізнес.Цензор».
Середній рівень бідності в Європі досягає 21%: які країни найбідніші
Як свідчать дані порталу Visual Capitalist, це, ймовірно, відображає поточні проблеми економічного розвитку та нижчий рівень заробітної плати в цих регіонах.
Особи, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції в кожній країні, враховуються, якщо вони відповідають одному з наведених нижче порогових значень (але враховуються лише один раз, якщо вони відповідають кільком критеріям):
- дохід нижче 60% від національного медіанного показника;
- матеріальна депривація: коли вони не можуть досягти або не мають семи з 13 ключових потреб: тобто можливості нести непередбачені витрати, підтримувати тепло вдома, мати підключення до інтернету тощо;
- низька інтенсивність праці: дорослі (18−64 роки) у домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які вони могли працювали минулого року.
Як повідомляється, Туреччина (30,4%), Болгарія (30,3%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг, де приблизно кожен третій житель стикається з економічними труднощами.
Ці вищі показники відображають нижчу середню заробітну плату, вищу нерівність доходів та слабші системи соціального захисту порівняно з ядром ЄС.
Рейтинг загалом виглядає так:
- Туреччина — 30,4%,
- Болгарія — 30,3%,
- Румунія — 27,9%,
- Греція — 26,9%,
- Іспанія — 25,8%,
- Литва — 25,8%,
- Латвія — 24,3%,
- Італія — 23,1%,
- Естонія — 22,2%,
- Хорватія — 21,7%,
- Німеччина — 21,1%,
- Франція — 20,5%,
- Угорщина — 20,2%,
- Люксембург — 20%,
- Мальта — 19,7%,
- ЄС (загалом) — 21%.
Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) також виділяються на півдні Європи, де рівень безробіття зріс після кризи суверенного боргу 2008−2014 років і так і не відновився повністю. Постійне безробіття серед молоді ускладнило накопичення багатства молодими поколіннями.
Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) лідирують у Балтійському регіоні.
Домогосподарства у сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, і цей розрив збільшує вразливість до соціальної ізоляції.
Чехія має найнижчу частку — 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).
Ці країни поєднують вищу середню заробітну плату з широкими програмами соціального забезпечення.
Скандинавські країни розташовані поблизу середнього показника по ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18%).
Німеччина (21,1%) знаходиться трохи вище середнього показника по ЄС (21%), що відображає нерівність між промисловими південно-західними регіонами та східними землями з низьким рівнем доходу.
