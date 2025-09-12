Нерівність у Європі: у Швеції та Німеччині найбільший розрив у статках, у Словаччині — найменший

Найбагатші 10% домогосподарств у єврозоні володіють 57,4% усього чистого багатства, тоді як найбідніші 50% — лише близько 5%. Нові дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) та звіт UBS Global Wealth Report розкривають значні відмінності у рівні майнової нерівності між країнами Європи. Про це повідомляє Euronews.

Швеція — лідер з нерівності

Згідно зі звітом UBS, який використовує коефіцієнт Джині для вимірювання нерівності (де 0 — повна рівність, а 1 — повна нерівність), найбільш нерівномірний розподіл багатства у 2024 році був зафіксований у Швеції (0,75). До лідерів за нерівністю також увійшли Туреччина (0,73), Кіпр (0,72) та Латвія (0,7).

Найбільш рівномірно статки розподілені в Словаччині (0,38), за якою йдуть Бельгія (0,47) та Мальта (0,48).

Серед п'яти найбільших економік Європи найвищий рівень нерівності у Німеччині (0,68), тоді як найнижчий — в Іспанії (0,56).

Парадокс Швеції: соціальна рівність та нерівність статків

Хоча Швецію часто наводять як приклад соціальної рівності, за рівнем майнової нерівності вона є одним із лідерів у Європі. Як пояснює доктор Ліза Пеллінг зі стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, це пов'язано з тим, що протягом останніх десятиліть у країні було скасовано низку податків на багатство, зокрема, на спадщину, дарування та майно. Це, у поєднанні з низькими корпоративними податками, створює умови, за яких «багаті люди можуть ставати ще багатшими».

Частка найбагатших: Латвія та Австрія в топі

Дані ЄЦБ за перший квартал 2025 року підтверджують цю картину.

Найбагатші 5% населення володіють понад половиною всіх статків у Латвії (54%), Австрії (53,1%) та Литві (51,7%).

Найбагатші 10% володіють понад 60% багатства в Латвії та Австрії (по 64%), а також у Німеччині (60,5%) та Італії (60,3%).

Найнижчі показники концентрації багатства на вершині демонструють Мальта, Словаччина та Кіпр.