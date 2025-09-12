Multi від Мінфін
12 вересня 2025, 10:52

OpenAI домовилась з Microsoft про виокремлення комерційного підрозділу, але остаточної угоди немає

Компанія OpenAI підписала попередню угоду зі своїм найбільшим інвестором, Microsoft, яка окреслює шлях до перетворення її прибуткового підрозділу на корпорацію суспільної вигоди. Це є ключовим кроком у багатомісячних переговорах щодо зміни складної структури управління стартапу. Про це йдеться у блозі компанії.

Компанія OpenAI підписала попередню угоду зі своїм найбільшим інвестором, Microsoft, яка окреслює шлях до перетворення її прибуткового підрозділу на корпорацію суспільної вигоди.

Умови нової угоди

Хоча меморандум про взаєморозуміння не має юридичної сили, він фіксує наміри сторін.

Згідно з попередніми домовленостями, які озвучив голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор:

  • Некомерційна організація OpenAI продовжить існувати і зберігатиме контроль над операційною діяльністю компанії.
  • Вона отримає частку в новій комерційній компанії, вартість якої оцінюється у понад $100 мільярдів.

Така реструктуризація дозволить OpenAI залучати додатковий капітал та, в кінцевому підсумку, вийти на біржу (IPO).

Контекст складних переговорів

Переговори тривали кілька місяців і були ускладнені низкою факторів. Існуюча структура управління, де некомерційна рада контролює прибутковий підрозділ, дозволила у 2023 році тимчасово звільнити CEO Сема Альтмана, що похитнуло довіру інвесторів.

Водночас OpenAI активно працює над зменшенням своєї залежності від Microsoft, укладаючи великі інфраструктурні угоди з Oracle та SoftBank.

Тиск з боку Маска та громадськості

На процес реструктуризації також впливає зовнішній тиск. Ілон Маск у своєму позові звинувачує OpenAI у зраді початкової некомерційної місії. Його неофіційна пропозиція про поглинання компанії за $97 млрд, на думку експертів, могла вплинути на підвищення оцінки частки, яку отримає некомерційна частина в новій структурі.

Також проти перетворення виступають некомерційні організації, які побоюються, що це загрожує місії з розвитку ШІ на благо людства.

Нагадаємо, що план OpenAI з перетворення на повноцінну комерційну компанію зіткнувся з потужним опором з боку регуляторів, некомерційних організацій та профспілок у Каліфорнії, що викликає занепокоєння у керівництва. Як крайній захід, стартап навіть обговорював можливість переїзду зі штату.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
