Компанія OpenAI підписала попередню угоду зі своїм найбільшим інвестором, Microsoft, яка окреслює шлях до перетворення її прибуткового підрозділу на корпорацію суспільної вигоди. Це є ключовим кроком у багатомісячних переговорах щодо зміни складної структури управління стартапу. Про це йдеться у блозі компанії.
OpenAI домовилась з Microsoft про виокремлення комерційного підрозділу, але остаточної угоди немає
Умови нової угоди
Хоча меморандум про взаєморозуміння не має юридичної сили, він фіксує наміри сторін.
Згідно з попередніми домовленостями, які озвучив голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор:
- Некомерційна організація OpenAI продовжить існувати і зберігатиме контроль над операційною діяльністю компанії.
- Вона отримає частку в новій комерційній компанії, вартість якої оцінюється у понад $100 мільярдів.
Така реструктуризація дозволить OpenAI залучати додатковий капітал та, в кінцевому підсумку, вийти на біржу (IPO).
Контекст складних переговорів
Переговори тривали кілька місяців і були ускладнені низкою факторів. Існуюча структура управління, де некомерційна рада контролює прибутковий підрозділ, дозволила у 2023 році тимчасово звільнити CEO Сема Альтмана, що похитнуло довіру інвесторів.
Водночас OpenAI активно працює над зменшенням своєї залежності від Microsoft, укладаючи великі інфраструктурні угоди з Oracle та SoftBank.
Тиск з боку Маска та громадськості
На процес реструктуризації також впливає зовнішній тиск. Ілон Маск у своєму позові звинувачує OpenAI у зраді початкової некомерційної місії. Його неофіційна пропозиція про поглинання компанії за $97 млрд, на думку експертів, могла вплинути на підвищення оцінки частки, яку отримає некомерційна частина в новій структурі.
Також проти перетворення виступають некомерційні організації, які побоюються, що це загрожує місії з розвитку ШІ на благо людства.
Нагадаємо, що план OpenAI з перетворення на повноцінну комерційну компанію зіткнувся з потужним опором з боку регуляторів, некомерційних організацій та профспілок у Каліфорнії, що викликає занепокоєння у керівництва. Як крайній захід, стартап навіть обговорював можливість переїзду зі штату.
