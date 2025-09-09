Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 12:18

OpenAI розглядає переїзд через тиск регуляторів

Амбітний план OpenAI з перетворення на повноцінну комерційну компанію зіткнувся з потужним опором з боку регуляторів, некомерційних організацій та профспілок у Каліфорнії, що викликає занепокоєння у керівництва. Як крайній захід, стартап навіть обговорював можливість переїзду зі штату. Про це пише The Wall Street Journal.

Амбітний план OpenAI з перетворення на повноцінну комерційну компанію зіткнувся з потужним опором з боку регуляторів, некомерційних організацій та профспілок у Каліфорнії, що викликає занепокоєння у керівництва.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть конфлікту: закон про благодійність

Оскільки OpenAI контролюється некомерційною організацією, її план реструктуризації потрапив під пильну увагу генеральних прокурорів штатів Каліфорнія та Делавер. Вони розслідують, чи не порушує перетворення на комерційну компанію законодавство про благодійні трасти, яке вимагає, щоб активи некомерційної організації використовувалися на користь суспільства, а не для збагачення приватних інвесторів.

Проти плану також виступила потужна коаліція, до якої увійшли найбільші благодійні фонди та профспілки Каліфорнії, а також конкуренти, як-от Meta та Ілон Маск, який подав окремий позов, щоб заблокувати реструктуризацію.

Високі ставки та загроза для майбутнього

Провал реструктуризації може стати катастрофою для найдорожчого у світі стартапу. Близько $19 мільярдів фінансування, залученого за останній рік, залежать від того, чи отримають інвестори традиційні акції в новій комерційній компанії. Втрата цих коштів поставить під загрозу амбітні та надзвичайно дорогі плани OpenAI з будівництва дата-центрів, розробки власних чипів та утримання лідерства в гонці ШІ.

Нова проблема: безпека ШІ та тиск регуляторів

Ситуацію ускладнили нещодавні повідомлення про самогубства людей, що тривалий час спілкувалися з ChatGPT. Генеральні прокурори Каліфорнії та Делаверу надіслали компанії листа, висловивши занепокоєння, що OpenAI ставить пріоритет на зростанні, а не на своїй благодійній місії зі створення безпечного ШІ на користь людства.

У відповідь OpenAI заявила, що вирішує проблеми з поведінкою чат-бота та запровадить батьківський контроль, а голова правління Брет Тейлор підтвердив готовність співпрацювати з регуляторами.

Стратегія OpenAI: поступки та лобіювання

Зіткнувшись з опором, OpenAI вже пішла на значну поступку у травні, погодившись залишити контроль над новою комерційною компанією в руках некомерційної материнської структури. Крім того, компанія найняла низку лобістів, близьких до губернатора Каліфорнії, та пообіцяла виділити $50 мільйонів на підтримку некомерційних організацій у штаті.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
