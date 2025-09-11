OpenAI та Oracle уклали рекордну угоду на $300 мільярдів — WSJ

Компанія OpenAI підписала п'ятирічний контракт з Oracle на закупівлю обчислювальних ресурсів вартістю близько $300 млрд. Ця угода є однією з найбільших на ринку хмарних послуг і відображає стрімке зростання витрат на ІТ-інфраструктуру для штучного інтелекту, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За оцінками сторін, для виконання контракту знадобиться близько 4,5 ГВт електричної потужності, а старт його реалізації запланований на 2027 рік.

Фінансові показники

Напередодні Oracle повідомила про збільшення прогнозованих майбутніх контрактних доходів на $317 млрд, а гендиректор компанії Сафра Кац заявила про підписання угод із трьома великими клієнтами.

На тлі цього акції Oracle підскочили до 43%, а статки голови ради директорів Ларрі Еллісона, за оцінками, зросли більш ніж на $100 млрд — до майже $400 млрд.

Для Oracle ця угода означає високу концентрацію майбутніх надходжень від одного клієнта та необхідність форсувати інвестиції в інфраструктуру. Компанія вже має вище боргове навантаження порівняно з конкурентами, такими як Microsoft.

Стратегія OpenAI

За даними джерел WSJ, OpenAI розглядає цей контракт як частину свого масштабного проєкту дата-центрів Stargate. Компанія прагне зняти обмеження, спричинені дефіцитом обчислювальних ресурсів, який гальмує запуск нових продуктів і тренування моделей.

Паралельно OpenAI розвиває власні чипи разом із Broadcom, працює над новим смартфоном та іншими ініціативами. Водночас компанія залишається збитковою з річним доходом близько $10 млрд і очікує вийти в прибуток не раніше 2029 року, плануючи до того часу сукупні втрати на рівні $44 млрд.

Історично OpenAI покладалася на ексклюзивні обчислювальні потужності Microsoft, але останнім часом через дефіцит ресурсів у хмарі партнера отримала можливість залучати й інших провайдерів.

Угоди такого масштабу розраховані на подальше зростання ChatGPT, проте супроводжуються ризиками для обох сторін — від цін на обладнання та доступності електропотужностей до регуляторних перевірок і конкуренції за таланти.