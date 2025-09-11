OpenAI та Oracle уклали рекордну угоду на $300 мільярдів — WSJ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 вересня 2025, 13:34

OpenAI та Oracle уклали рекордну угоду на $300 мільярдів — WSJ

Компанія OpenAI підписала п'ятирічний контракт з Oracle на закупівлю обчислювальних ресурсів вартістю близько $300 млрд. Ця угода є однією з найбільших на ринку хмарних послуг і відображає стрімке зростання витрат на ІТ-інфраструктуру для штучного інтелекту, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Компанія OpenAI підписала п'ятирічний контракт з Oracle на закупівлю обчислювальних ресурсів вартістю близько $300 млрд.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За оцінками сторін, для виконання контракту знадобиться близько 4,5 ГВт електричної потужності, а старт його реалізації запланований на 2027 рік.

Фінансові показники

Напередодні Oracle повідомила про збільшення прогнозованих майбутніх контрактних доходів на $317 млрд, а гендиректор компанії Сафра Кац заявила про підписання угод із трьома великими клієнтами.

На тлі цього акції Oracle підскочили до 43%, а статки голови ради директорів Ларрі Еллісона, за оцінками, зросли більш ніж на $100 млрд — до майже $400 млрд.

Читайте також: Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска і вперше став найбагатшою людиною світу

Для Oracle ця угода означає високу концентрацію майбутніх надходжень від одного клієнта та необхідність форсувати інвестиції в інфраструктуру. Компанія вже має вище боргове навантаження порівняно з конкурентами, такими як Microsoft.

Стратегія OpenAI

За даними джерел WSJ, OpenAI розглядає цей контракт як частину свого масштабного проєкту дата-центрів Stargate. Компанія прагне зняти обмеження, спричинені дефіцитом обчислювальних ресурсів, який гальмує запуск нових продуктів і тренування моделей.

Паралельно OpenAI розвиває власні чипи разом із Broadcom, працює над новим смартфоном та іншими ініціативами. Водночас компанія залишається збитковою з річним доходом близько $10 млрд і очікує вийти в прибуток не раніше 2029 року, плануючи до того часу сукупні втрати на рівні $44 млрд.

Історично OpenAI покладалася на ексклюзивні обчислювальні потужності Microsoft, але останнім часом через дефіцит ресурсів у хмарі партнера отримала можливість залучати й інших провайдерів.

Угоди такого масштабу розраховані на подальше зростання ChatGPT, проте супроводжуються ризиками для обох сторін — від цін на обладнання та доступності електропотужностей до регуляторних перевірок і конкуренції за таланти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами