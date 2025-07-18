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18 липня 2025, 12:23

Один з найсильніших: Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти росії

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні в п'ятницю, 18 липня, погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X.

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні в п'ятницю, 18 липня, погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.
Фото: fru.ua

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Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу.

«ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуючи ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування», — написала Каллас.

Основні положення

Голова європейської дипломатії додала, що новий пакет санкцій також передбачає:

  • Заборону на використання трубопроводів системи «Північний потік».
  • Зниження граничної ціни на російську нафту.
  • Обмеження експорту технологій, що використовуються в російських безпілотниках.

Крім того, під санкції ЄС потраплять китайські банки, підприємства російського військово-промислового комплексу, а також нафтопереробний завод «Роснефті» в Індії.

Деталі

Як пише Reuters, з посиланням на дипломатів, 18-й пакет санкцій знизить цінову межу G7 для сирої нафти до $47,6 за барель.

За даними «Європейської правди», яка посилається на джерело у Раді ЄС, санкційний пакет включає санкції:

В енергетичній сфері:

  • зниження «цінової стелі» на російську нафту з $60 до $47,6 за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект;
  • заборона імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади);
  • нова заборона на транзакції, пов’язані з «Північними потоками», у тому числі для надання товарів чи послуг, що має «поставити хрест» на майбутньому використанні трубопроводів;
  • санкції проти 105 суден так званого тіньового флоту, що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили.

У фінансовій сфері:

  • розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків — що майже подвоїть список;
  • заборона на транзакції з Російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції.
  • пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння рф в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.

У торговельній сфері:

  • санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії - семи компаній в Китаї, трьох у Гонконгу, 4 у Туреччині;
  • додаткові експортні заборони для ускладнення рф доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва «Іскандерів»;
  • розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці;
  • розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
KValera
KValera
18 липня 2025, 13:54
#
Після такої потужності, росії осталось 2−3 тижні
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