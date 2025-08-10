Канада слідом за ЄС та Британією знижує граничну ціну на російську нафту

Канада, разом з Європейським Союзом та Великою Британією, має намір додатково обмежити військові зусилля росії, знизивши граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Канади.

Знижена гранична ціна покликана послабити здатність росії фінансувати свою війну та чинити посилений тиск на військовий апарат путіна. Необхідні регуляторні зміни в Канаді заплановані на найближчі тижні.

Цей механізм дозволяє коригування, щоб цінова стеля могла бути додатково знижена в майбутньому.

«Подальшим зниженням граничної ціни на російську нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск та обмежують вирішальне джерело фінансування незаконної війни росії. Наш уряд був непохитним союзником України, і ми продовжуватимемо підтримувати її у захисті територіальної цілісності, суверенітету та миру», — заявив міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Нагадаємо

Гранична ціна російську нафту була вперше запроваджена 2 грудня 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Механізм цінового обмеження, запроваджений у грудні 2022 року, дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту морем лише за умови, що її ціна не перевищує встановлений максимум.

Спочатку ця межа становила $60 за барель. Країни, що входять до коаліції (G7, Австралія та Нова Зеландія), забороняють будь-які послуги, включно з перевезенням чи страхуванням, для російської нафти, яка продається вище цієї ціни.

Цінові обмеження на російські нафтопродукти залишаються незмінними: $100 за барель — для дорожчих продуктів (дизель, бензин) та $45 — для дешевших (мазут).

Раніше ЄС і Велика Британія повідомляли, що нова ціна $47,60 за барель набуде чинності 3 вересня.

«Мінфін» писав, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні 18 липня 2025 року погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу. Зокрема, ЄС знижує граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Слідом за ЄС Велика Британія оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту.