3 вересня 2025, 13:34

Податкова скоротила кількість перевірок, зосередившись на ризикових підприємствах

У серпні 2025 року Державна податкова служба (ДПС) майже на третину зменшила кількість фактичних перевірок бізнесу. За словами виконувачки обов'язків голови ДПС Лесі Карнаух, це стало можливим завдяки запровадженню мораторію та новому, ризик-орієнтованому підходу.

У серпні 2025 року Державна податкова служба (ДПС) майже на третину зменшила кількість фактичних перевірок бізнесу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Якщо в липні було проведено понад 3,6 тис. перевірок, то в серпні їхня кількість скоротилася до 2,3 тис. При цьому, як зазначають у ДПС, результативність перевірок збереглася.

Нова філософія перевірок

За словами Карнаух, ДПС змінює філософію роботи з бізнесом, переходячи від карального органу до партнера.

Ключові моменти нової політики:

  • Фокус на ризиках. Перевірки проводяться лише там, де є висока ймовірність порушень, визначено близько 80 ризикових критеріїв.
  • Без тиску на чесний бізнес. Підприємства, що працюють відкрито і не створюють високих ризиків, можуть не турбуватися про перевірки.
  • Винятки. Мораторій не стосується суб'єктів, які займаються обігом підакцизних товарів.

«Якщо бізнес працює чесно — держава має це поважати і не створювати зайвого тиску», — наголосила в. о. голови ДПС.

Читайте також: Мораторій на перевірки бізнесу: в Податковій розповіли, що зміниться та кого перевірятимуть

Мораторій на перевірку бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Раніше «Мінфін» писав, що влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
