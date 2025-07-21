Влада готує мораторій на перевірки бізнесу на рік — Свириденко

Влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Що відомо

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією Ради нацбезпеки і оборони готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», — написала Свириденко.

Також, за її словами, влада розпочала аудит кримінальних проваджень проти бізнесу — пріоритетом є «закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність».

Нові справи щодо бізнесу санкціонуватимуть лише генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня, заявила Свириденко.

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За її словами, паралельно з цим обмежать перевірки податкової і митниці, а також посилять контроль за законністю слідчих дій.

«Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів рф», — заявила вона.