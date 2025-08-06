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6 серпня 2025, 8:00

Мораторій на перевірки бізнесу: в Податковій розповіли, що зміниться та кого перевірятимуть

Державна податкова служба вдосконалює свій підхід до перевірок, що ґрунтується на оцінці ризиків. Перевірки з боку податкової не скасували, а лише обмежили, зокрема для платників із низьким рівнем ризику. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Державна податкова служба вдосконалює свій підхід до перевірок, що ґрунтується на оцінці ризиків.
Фото: tax.gov.ua

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Що зміниться

Завдяки сумлінним платникам податків за сім місяців бюджет перевиконано майже на 71 мільярд гривень. Вона підкреслила, що це результат партнерської співпраці між ДПС та бізнесом, а мораторій на перевірки, запроваджений РНБО, має ще більше зміцнити цю довіру.

В ДПС зазначили, що перевірки податкової не заборонені, а обмежені. Це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків. Щоб провести фактичну перевірку, необхідно виявити щонайменше два ризики. Для ФОПів 1-ї та 2-ї груп цей поріг становить три ризики.

Що стосується планових перевірок — вони тривають за графіком. Для зміни підходів потрібно міняти порядок затвердження плану, передбачений Податковим кодексом та наказом Мінфіну.

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Також ДПС вже працює над посиленням своїх аналітичних контрольних процедур для включення платників до плану.

«Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється — справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони», — заявила вона.

Мораторій на перевірку бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Раніше «Мінфін» писав, що влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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