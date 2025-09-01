Multi від Мінфін
1 вересня 2025, 9:22

Рупія впала до історичного мінімуму через 50%-ві мита США

Індійська рупія впала до нового історичного мінімуму щодо долара США. Головною причиною падіння є занепокоєння інвесторів, що нові 50%-ві американські мита завдадуть шкоди економічному зростанню та прибуткам компаній в Індії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індійська рупія впала до нового історичного мінімуму щодо долара США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Удар по експорту та економіці

Курс рупії падав на 0,6% до 88,1712 за долар, подолавши попередній історичний мінімум, зафіксований у лютому. Індійська валюта є найслабшою в Азії цього року.

Нові мита США, що набули чинності цього тижня, націлені на експортноорієнтовані галузі індійської економіки, як-от текстиль, взуття та ювелірні вироби. За оцінками Citigroup, ці тарифи можуть скоротити річне зростання ВВП Індії на 0,6−0,8 відсоткового пункту.

Падіння рупії посилює ризики «імпортованої інфляції» та загрожує крихкому економічному відновленню країни.

Внутрішні проблеми та відтік капіталу

Крім мит, на рупію тиснуть і внутрішні фактори. З початку року іноземні фонди вивели з індійських акцій понад $13 мільярдів на тлі слабких корпоративних прибутків. Крім того, три зниження процентних ставок, проведені Резервним банком Індії (RBI), зменшили привабливість валюти для інвесторів.

Дії центрального банку

Як повідомляють трейдери, побоювання щодо обвалу курсу змусили центральний банк Індії майже щодня проводити валютні інтервенції, щоб стримати падіння. Про активність регулятора свідчить і скорочення валютних резервів країни на понад $9 мільярдів за тиждень, що завершився 1 серпня.

Чому це важливо

Історичне падіння індійської рупії є прямим наслідком нової торговельної політики США. Це наочно демонструє, як запровадження мит може дестабілізувати валютний ринок навіть такої великої економіки та стратегічного партнера США, як Індія.

Ця ситуація ставить індійських регуляторів у вкрай складне становище. З одного боку, для підтримки крихкого економічного відновлення центральний банк знижував процентні ставки. З іншого — падіння курсу та ризик імпортованої інфляції можуть змусити його, навпаки, підвищувати ставки, що може «задушити» економічне зростання.

Масовий відтік капіталу з фондового ринку є вотумом недовіри з боку міжнародних інвесторів. Вони стурбовані як впливом мит на прибутки індійських компаній, так і загальною макроекономічною стабільністю. Це створює величезний тиск на уряд Індії з вимогою шукати компроміс у торговельній суперечці зі США, оскільки ринок демонструє реальну економічну ціну жорсткої геополітичної позиції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
