Індійська державна нафтогазова корпорація ONGC продовжить купувати російську нафту для своїх нафтопереробних заводів, якщо її пропонуватимуть за економічно вигідними цінами. Про це минулої п'ятниці заявив голова правління компанії А. К. Сінгх, передає Reuters.

Що відомо

За його словами, наразі немає жодних санкцій, що забороняли б купівлю російської нафти, тому компанія діятиме відповідно до політики індійського уряду.

«Ми продовжуватимемо купувати, якщо уряд не вирішить інакше», — наголосив Сінгх.

Закупівлі російської нафти регулярно здійснюють два підрозділи ONGC — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) та Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).

Чому це важливо

Заява керівника однієї з найбільших державних компаній Індії є черговим підтвердженням прагматичної та егоїстичної зовнішньої політики Нью-Делі. Індія ставить власні економічні інтереси — забезпечення своєї величезної економіки дешевими енергоресурсами — вище за зусилля Заходу щодо економічної ізоляції росії.

Така позиція Індії, а також Китаю, має критичне значення для російської економіки. Ставши найбільшими покупцями російської нафти, ці дві країни забезпечують кремлю життєво важливий потік валютних надходжень, що дозволяє продовжувати фінансування війни проти України.