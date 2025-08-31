Чистий прибуток Газпрому за перше півріччя знизився на 6%

Російська державна компанія Газпром повідомила, що її чистий прибуток за перше півріччя 2025 року скоротився майже на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 983,1 млрд рублів ($12,2 млрд). Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно із заявою компанії, основними причинами падіння прибутку стали зміцнення рубля та зниження цін на нафту. Загальний дохід Газпрому також зменшився до 4,99 трлн рублів ($61,9 млрд).

У 2024 році Газпром зазнав збитків у розмірі близько $7 млрд, що стало першою втратою компанії з 1999 року. Це сталося після різкого падіння продажів до Європи, які раніше були ключовим ринком збуту.

Наразі частка російського газу в європейському імпорті становить лише 18% (порівняно з 45% у 2021 році), тоді як імпорт російської нафти впав з 30% до 3%. Європейський Союз планує повністю відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року.

На тлі втрати європейського ринку Газпром намагається збільшити постачання до інших країн, зокрема до Китаю. Втім, як повідомлялося раніше, переговори про новий газопровід ускладнюються через низку проблем, зокрема через ціну.

Водночас Кремль анонсував, що наступного тижня Газпром підпише «важливу» угоду з китайською корпорацією CNPC під час візиту президента росії володимира путіна до Китаю.