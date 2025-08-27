Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на нафту Brent до $50 у 2026 році

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель. Такий прогноз пов'язаний зі значним профіцитом нафти, який очікується наступного року. Про це повідомляє Reuters.

«Ми очікуємо, що надлишок нафти зросте і в середньому становитиме 1,8 млн барелів на добу з четвертого кварталу 2025 року до четвертого кварталу 2026 року, що призведе до збільшення світових запасів майже на 800 млн барелів до кінця 2026 року», — йдеться в аналітичній записці банку.

За оцінками Goldman Sachs, лише на країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) припадатиме третина цих запасів. Це, у поєднанні зі зниженням попиту в країнах ОЕСР, призведе до падіння «справедливої вартості» Brent з нинішніх $70.

Водночас аналітики відзначають, що потенційне прискорення зростання запасів нафти в Китаї з 0,4 млн барелів на день до 0,8 млн барелів на день з початку року призведе до підвищення середньої ціни на нафту марки Brent у 2026 році на $6 за барель порівняно з базовим прогнозом банку $62 за барель.

Наразі ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на рівні близько $67 за барель, а на West Texas Intermediate — близько $63.