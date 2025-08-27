Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 18:06

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на нафту Brent до $50 у 2026 році

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель. Такий прогноз пов'язаний зі значним профіцитом нафти, який очікується наступного року. Про це повідомляє Reuters.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель.
Фото: pixabay.com

«Ми очікуємо, що надлишок нафти зросте і в середньому становитиме 1,8 млн барелів на добу з четвертого кварталу 2025 року до четвертого кварталу 2026 року, що призведе до збільшення світових запасів майже на 800 млн барелів до кінця 2026 року», — йдеться в аналітичній записці банку.

За оцінками Goldman Sachs, лише на країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) припадатиме третина цих запасів. Це, у поєднанні зі зниженням попиту в країнах ОЕСР, призведе до падіння «справедливої вартості» Brent з нинішніх $70.

Водночас аналітики відзначають, що потенційне прискорення зростання запасів нафти в Китаї з 0,4 млн барелів на день до 0,8 млн барелів на день з початку року призведе до підвищення середньої ціни на нафту марки Brent у 2026 році на $6 за барель порівняно з базовим прогнозом банку $62 за барель.

Наразі ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на рівні близько $67 за барель, а на West Texas Intermediate — близько $63.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
