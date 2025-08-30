Multi від Мінфін
30 серпня 2025, 13:11

Закриття USAID: оголошено ліквідатора

Сполучені Штати Америки розпочали офіційну процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соціальній мережі X, зазначивши, що деякі ключові програми Агентства вже перейшли під контроль Держдепартаменту.

Сполучені Штати Америки розпочали офіційну процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Рубіо, цей крок дозволив заощадити платникам податків десятки мільярдів доларів. Процес закриття очолить директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту США Рассел Воут. Рубіо також заявив, що Агентство «давно вийшло з-під контролю».

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — це незалежне відомство, створене в 1961 році. Його ключовою метою є надання економічної, гуманітарної та технічної допомоги країнам-партнерам, а також сприяння демократичному розвитку, охороні здоров’я, освіті та економічному зростанню.

Україна стала одним із найбільших одержувачів допомоги від USAID після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2025 році USAID мало намір надати Україні $481,6 млн. Значна частина цієї суми — $71 млн доларів — була запланована на підтримку сектору охорони здоров'я.

Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолював департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

«Мінфін» писав, що USAID офіційно припинило надання міжнародної допомоги з 1 липня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2025, 14:01
