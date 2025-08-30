Закриття USAID: оголошено ліквідатора

Сполучені Штати Америки розпочали офіційну процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соціальній мережі X, зазначивши, що деякі ключові програми Агентства вже перейшли під контроль Держдепартаменту.

За словами Рубіо, цей крок дозволив заощадити платникам податків десятки мільярдів доларів. Процес закриття очолить директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту США Рассел Воут. Рубіо також заявив, що Агентство «давно вийшло з-під контролю».

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — це незалежне відомство, створене в 1961 році. Його ключовою метою є надання економічної, гуманітарної та технічної допомоги країнам-партнерам, а також сприяння демократичному розвитку, охороні здоров’я, освіті та економічному зростанню.

Україна стала одним із найбільших одержувачів допомоги від USAID після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2025 році USAID мало намір надати Україні $481,6 млн. Значна частина цієї суми — $71 млн доларів — була запланована на підтримку сектору охорони здоров'я.

Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолював департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

«Мінфін» писав, що USAID офіційно припинило надання міжнародної допомоги з 1 липня.