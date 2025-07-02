1 липня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило діяльність як незалежна структура з надання закордонної допомоги. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, назвавши це завершенням «епохи урядової неефективності», пише Forbes.
USAID офіційно припинило надання міжнародної допомоги з 1 липня
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Деталі
Рубіо зазначив, що перевірка адміністрацією Трампа тисяч програм і витрат на суму понад $715 млрд за десятиліття виявила невідповідність USAID стандартам ефективності.
«Кожен державний службовець має забезпечувати, щоб програми, які фінансуються, служили інтересам США», — наголосив він.
Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації, тепер координуватиме Державний департамент, який забезпечить їхню прозорість, стратегічність і ефективність.
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«Ми переорієнтуємося на торгівлю замість допомоги, на можливості замість залежності та на інвестиції замість благодійності. З 1 липня для американців і багатьох країн розпочнеться нова ера глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», — додав Рубіо.
Нагадаємо
- 20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.
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- 3 лютого Ілон Маск, який очолював департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
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