USAID офіційно припинило надання міжнародної допомоги з 1 липня

1 липня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило діяльність як незалежна структура з надання закордонної допомоги. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, назвавши це завершенням «епохи урядової неефективності», пише Forbes.

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Деталі

Рубіо зазначив, що перевірка адміністрацією Трампа тисяч програм і витрат на суму понад $715 млрд за десятиліття виявила невідповідність USAID стандартам ефективності.

«Кожен державний службовець має забезпечувати, щоб програми, які фінансуються, служили інтересам США», — наголосив він.

Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації, тепер координуватиме Державний департамент, який забезпечить їхню прозорість, стратегічність і ефективність.

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«Ми переорієнтуємося на торгівлю замість допомоги, на можливості замість залежності та на інвестиції замість благодійності. З 1 липня для американців і багатьох країн розпочнеться нова ера глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», — додав Рубіо.

Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

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