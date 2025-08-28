Нові тарифи Трампа: Індія втрачає мільярди доларів, заощаджені на російській нафті

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2025, 16:15

Нові тарифи Трампа: Індія втрачає мільярди доларів, заощаджені на російській нафті

Індія, яка з початку повномасштабної війни в Україні заощадила мільярди доларів, купуючи російську нафту зі знижкою, тепер зіткнулася з серйозними фінансовими наслідками. У середу, 27 серпня, набули чинності нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом, які можуть нівелювати всі заощадження. Про це повідомляє Reuters.

Індія, яка з початку повномасштабної війни в Україні заощадила мільярди доларів, купуючи російську нафту зі знижкою, тепер зіткнулася з серйозними фінансовими наслідками.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За оцінками аналітиків Global Trade Research Initiative, Індія заощадила щонайменше $17 млрд, збільшивши імпорт російської нафти з 2022 року. Однак нові американські мита, що сягають 50%, можуть призвести до скорочення індійського експорту більш ніж на 40%, або майже на $37 млрд, лише за один фінансовий рік.

Це загрожує тисячам робочих місць у таких галузях, як виробництво текстилю, ювелірних виробів та дорогоцінного каміння, які вимагають багато ручної праці.

Балансування між росією та США

Поточна ситуація змушує Індію шукати складний баланс між своїми ключовими партнерами. Як зазначають експерти, Індія не може відмовитися ні від росії, яка є незамінним постачальником зброї, ні від США, що є найважливішим стратегічним партнером у протистоянні впливу Китаю.

За словами джерел в уряді Індії, Нью-Делі прагне налагодити відносини з Вашингтоном, розглядаючи можливість збільшення закупівель американських енергоносіїв.

Проте, Індія не бажає повністю припиняти імпорт російської нафти, яка зараз становить близько 40% її загального обсягу закупівель. За оцінками індійського уряду, повна відмова від російської нафти, імпорт якої становить близько 2 млн барелів на день, може призвести до зростання світових цін до $200 за барель.

Протиріччя та дипломатія

Індія звинувачує США у подвійних стандартах, адже самі США продовжують купувати російський уран, паладій та добрива. Індійське МЗС заявляє, що закупівля російської нафти є «необхідністю, продиктованою глобальною ринковою ситуацією», і спрямована на забезпечення доступних цін для індійських споживачів.

Дії Трампа, за словами експертів, відкинули відносини між країнами до рівня 1998 року, коли США ввели санкції проти Індії за ядерні випробування. Конфлікт може торкнутися не лише торгівлі, а й інших сфер, зокрема, видачі робочих віз для індійських ІТ-фахівців.

Читайте також: США запровадили 50% мита на індійські товари через закупівлі російської нафти

Нагадаємо

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель. Такий прогноз пов'язаний зі значним профіцитом нафти, який очікується наступного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 серпня 2025, 17:10
#
Що значить «зекономлені»? Це низькі ціни, які отримували індійське населення. А США самі хочуть купувати в Росії дешево, заправляти демократією і продавати втричі дорожче іншим ((.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Alligator22 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами