Нові тарифи Трампа: Індія втрачає мільярди доларів, заощаджені на російській нафті

Індія, яка з початку повномасштабної війни в Україні заощадила мільярди доларів , купуючи російську нафту зі знижкою, тепер зіткнулася з серйозними фінансовими наслідками. У середу, 27 серпня, набули чинності нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом, які можуть нівелювати всі заощадження. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За оцінками аналітиків Global Trade Research Initiative, Індія заощадила щонайменше $17 млрд, збільшивши імпорт російської нафти з 2022 року. Однак нові американські мита, що сягають 50%, можуть призвести до скорочення індійського експорту більш ніж на 40%, або майже на $37 млрд, лише за один фінансовий рік.

Це загрожує тисячам робочих місць у таких галузях, як виробництво текстилю, ювелірних виробів та дорогоцінного каміння, які вимагають багато ручної праці.

Балансування між росією та США

Поточна ситуація змушує Індію шукати складний баланс між своїми ключовими партнерами. Як зазначають експерти, Індія не може відмовитися ні від росії, яка є незамінним постачальником зброї, ні від США, що є найважливішим стратегічним партнером у протистоянні впливу Китаю.

За словами джерел в уряді Індії, Нью-Делі прагне налагодити відносини з Вашингтоном, розглядаючи можливість збільшення закупівель американських енергоносіїв.

Проте, Індія не бажає повністю припиняти імпорт російської нафти, яка зараз становить близько 40% її загального обсягу закупівель. За оцінками індійського уряду, повна відмова від російської нафти, імпорт якої становить близько 2 млн барелів на день, може призвести до зростання світових цін до $200 за барель.

Протиріччя та дипломатія

Індія звинувачує США у подвійних стандартах, адже самі США продовжують купувати російський уран, паладій та добрива. Індійське МЗС заявляє, що закупівля російської нафти є «необхідністю, продиктованою глобальною ринковою ситуацією», і спрямована на забезпечення доступних цін для індійських споживачів.

Дії Трампа, за словами експертів, відкинули відносини між країнами до рівня 1998 року, коли США ввели санкції проти Індії за ядерні випробування. Конфлікт може торкнутися не лише торгівлі, а й інших сфер, зокрема, видачі робочих віз для індійських ІТ-фахівців.

Читайте також: США запровадили 50% мита на індійські товари через закупівлі російської нафти

Нагадаємо

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель. Такий прогноз пов'язаний зі значним профіцитом нафти, який очікується наступного року.