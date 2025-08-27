США запровадили 50% мита на індійські товари через закупівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп ввів 50% мито на індійські товари у відповідь на продовження закупівель російської нафти. Такий крок став різким відходом від традиційної стратегії Вашингтона, яка була спрямована на посилення партнерства з Індією як противаги Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові тарифи, що набули чинності в середу, 27 серпня, подвоюють існуюче мито у 25% і стануть найвищими в Азії. Вони торкнуться понад 55% індійського експорту до США — найбільшого ринку для Індії.

Найбільшого удару зазнають трудомісткі галузі, такі як текстильна промисловість та ювелірне виробництво. Водночас ключові експортні товари, як-от електроніка та фармацевтика, тимчасово звільнені від нових мит.

Наслідки для індійської економіки

Запровадження мит є значним погіршенням відносин між двома країнами. Індія захищає свої зв'язки з росією, заявляючи, що її закупівлі нафти допомагають стабілізувати світові енергетичні ринки.

Ці тарифи загрожують експортній конкурентоспроможності Індії у порівнянні з такими країнами, як Китай та В'єтнам. Експортери вже очікують скорочення замовлень і можливих звільнень. За словами експертів, індійські виробники взуття та одягу вже відчувають, що їхні клієнти розглядають можливість перенесення замовлень до Бангладеш та В'єтнаму.

Попри це, економічний вплив на Індію може бути обмеженим, оскільки її економіка значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Експорт до США становить лише близько 2% ВВП Індії. Проте реакція ринків виявилася негативною: рупія стала найслабшою валютою в Азії, а з липня індійські фондові біржі вже втратили близько $5 млрд іноземних інвестицій.

Відносин з США

На тлі зростання напруженості у відносинах зі США, Індія поглиблює зв'язки з іншими членами блоку БРІКС. Зокрема, Індія та росія пообіцяли збільшити свій річний товарообіг на 50% протягом наступних п'яти років, а Індія зараз відповідає за близько 37% російського експорту нафти.