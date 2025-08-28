Американська інвесткомпанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета збільшила частку у японському торговому домі Mitsubishi Corp., повідомляє Mitsubishi.
28 серпня 2025, 13:37
Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsubishi Corp. до 10,2%
Додаткові акції японської компанії придбала National Indemnity — 100-відсоткова «дочка» Berkshire. В результаті її частка прав голосу зросла до 10,2% із 9,7%.
Berkshire почала купувати акції Mitsubishi та чотирьох інших торгових будинків Японії у липні 2019 року. Баффет високо відгукувався про їхній менеджмент, ставлення до акціонерів і те, як вони використовують капітал.
У березні інвесткомпанія повідомляла про підвищення частки у Mitsubishi до 9,7% із 8,3%.
Раніше «Мінфін» писав, що фінансовий холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway розкрив дані щодо операцій за другий квартал 2025 року.
