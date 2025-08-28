Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsubishi Corp. до 10,2%

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Додаткові акції японської компанії придбала National Indemnity — 100-відсоткова «дочка» Berkshire. В результаті її частка прав голосу зросла до 10,2% із 9,7%.

Berkshire почала купувати акції Mitsubishi та чотирьох інших торгових будинків Японії у липні 2019 року. Баффет високо відгукувався про їхній менеджмент, ставлення до акціонерів і те, як вони використовують капітал.

У березні інвесткомпанія повідомляла про підвищення частки у Mitsubishi до 9,7% із 8,3%.

