18 серпня 2025, 9:44

Баффет скоротив частку в Apple та зробив нову ставку на $1,5 млрд

Фінансовий холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway розкрив дані щодо операцій за другий квартал 2025 року, випливає з форми 13-F, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Фінансовий холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway розкрив дані щодо операцій за другий квартал 2025 року, випливає з форми 13-F, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоМинулого кварталу холдинг додав у портфель три нові компанії, скоротив частку в Apple і Bank of America і збільшив інвестиції, зокрема, в будівельний, енергетичний та алкогольний бізнеси.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Минулого кварталу холдинг додав у портфель три нові компанії, скоротив частку в Apple і Bank of America і збільшив інвестиції, зокрема, в будівельний, енергетичний та алкогольний бізнеси. Серед нових компаній — проблемний страховик UnitedHealth.

Вартість інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway за підсумками другого кварталу зменшилася до $257,52 млрд порівняно з $258,7 млрд кварталом раніше, випливає з даних сервісу GuruFocus, що відстежує операції найбільших фондів.

Найбільшу частку в інвестпортфелі Berkshire Hathaway займає фінансовий сектор — на нього припадає 41,37% від усіх громадських активів, свідчать дані сервісу GuruFocus. Його частка зросла в порівнянні з першим кварталом, коли на цю галузь припадало 37%.

Далі йдуть IT-сектор (23,8% проти 27,06% кварталом раніше), споживчі товари першої необхідності (16,5%), енергетика (11,11%), охорона здоров'я (2,48%), що минуло комунікаційні послуги (1,86%).

У другому кварталі у портфелі холдингу були папери 41 компанії. Вага Apple зменшилася, але компанія зберегла лідерство в інвестиційному портфелі (22,31% від загальної вартості активів проти 25,65% кварталом раніше). Друге та третє місця по частці в інвестпортфелі Berkshire Hathaway зайняли American Express (18,78%) та Bank of America (11,12%), останній змістив на четвертий рядок Coca-Cola (10,99%). На п'ятому рядку зберіг за собою місце Chevron (6,79%).

На топ-10 компаній припадає 87,29% всього інвестиційного портфеля, свідчать дані сервісу GuruFocus.

Нові покупки

За другий квартал фінансовий конгломерат придбав три нові папери:

  • У портфель додали 5,04 млн акцій найбільшої компанії США в галузі медичного страхування UnitedHealth Group. На кінець кварталу ці інвестиції оцінювалися у $1,572 млрд;

  • Обсяг купівлі паперів компанії Lamar Advertising, яка керує зовнішньою рекламою, становив 1,2 млн акцій з оцінкою $142 млн;

  • Обсяг купівлі розробника в галузі безпеки Allegion становив 780 тис акцій з оцінкою $112 млн.

Які акції купив Баффетт

У другому кварталі Berkshire Hathaway збільшив позиції у семи компаніях:

  • Частка у забудовнику Lennar Corp збільшилася на 256,24%, до 7 млн акцій. Оцінка на кінець другого кварталу — $780 млн.

  • Крім того, Баффетт наростив позиції щодо акцій цієї компанії класу В на 18,43%, до 181 тис. акцій з оцінкою $19 млн;

  • Частка в компанії зі встановлення та обслуговування басейнів Pool Corp зросла на 136,26%, до 3,46 млн акцій з оцінкою близько $1 млрд;

  • Частка в енергетичній компанії Chevron Corp зросла на 2,91%, до 122 млн акцій з оцінкою $17,5 млрд;

  • Частку у дистриб'юторі алкогольної продукції Constellation Brands збільшили на 11,58%, до 13,4 млн. Тепер вона оцінюється приблизно у $2,2 млрд;

  • Частка в найбільшому виробнику сталі в США Nucor Corp зросла 14,9%, до 6,6 млн. акцій з оцінкою в $857 млн.;

  • Частка у виробнику запасних частин для реактивних двигунів та компонентів літаків Heico Corporation збільшилася на 11,4%, до 1,3 млн акцій з оцінкою $335 млн;

  • Баффет вклався в акції мережі піцерій Domino's Pizza — він збільшив пакет на 0,51%, до 2,6 млн акцій, тепер він оцінюється в $1,19 млрд.

У яких компаніях Баффетт скоротив частку

Загалом холдинг Уоррена Баффетта скоротив частку у шести компаніях:

  • Пакет у Apple скоротився на 6,67%, до 280 млн акцій. На кінець другого кварталу він оцінювався у $57,4 млрд;

  • Bank of America — на 4,17%, до 605 млн акцій з оцінкою в $28,6 млрд;

  • Charter Communications — на 46,54%, до 1,06 млн акцій з оцінкою $434 млн;

  • DaVita — на 3,83%, до 33,8 млн акцій з оцінкою $4,8 млрд;

  • Liberty Media Corp — на 14,09%, до 3 млн акцій з оцінкою $315 млн;

  • DR Horton — на 1,79%, до 1,5 млн акцій з оцінкою $191,5 млн.

Які акції Баффетт повністю продав

Минулого кварталу Berkshire Hathaway повністю розпродав папери телекомунікаційної компанії T-Mobile. Усього було продано 3,88 млн акцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
