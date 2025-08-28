Продажі автомобілів у Європі відновили зростання у липні, BYD впевнено випереджає Tesla

Продажі нових автомобілів у Європі зросли на 5,9% у липні, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції та Італії. Конкуренція між виробниками електромобілів посилюється. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку. Про це пише Reuters.

Втрати Tesla

Tesla втрачає частку ринку сьомий місяць поспіль, незважаючи на зростання загальних продажів електромобілів, та відстає від конкурента BYD, який вперше був включений до щомісячних даних про продажі.

Продажі авто

За даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), минулого місяці продажі в країнах ЄС та Великій Британії зросли до 1,09 мільйона автомобілів.

Реєстрації у Volkswagen та Renault збільшилися на 11,6% та 8,8% відповідно у річному обчисленні. Реєстрації Tesla впали на 40,2%, скоротивши частку компанії на ринку до 0,8% з 1,4% рік тому. Продажі моделей китайського автогіганта BYD показали найвищий результат. Вони зросли на 225,3%, забезпечивши 1,2% ринку.

Загальний обсяг продажів автомобілів у ЄС зріс на 7,4%. Реєстрація акумуляторних електричних, гібридних електричних та гібридних автомобілів на підзарядці зросла на 39,1%, 56,9% та 14,3% відповідно, що разом становить 59,8% реєстрацій у блоці, порівняно з 51,1% у липні 2024 року.

Обсяг продажів у Німеччині зріс на 11,1%, у Великій Британії — на 5%, у Франції — на 7,7% та в Італії — на 5,1%. Іспанія, Польща та Австрія зафіксували зростання на 17,1%, 16,5% та 31,6% відповідно.

Як зазначають аналітики, липневе зростання продажів автомобілів у Європі стало найбільшим за останні 15 місяців. Споживачі відкинули побоювання щодо світової економіки та витрачали кошти на повністю електричні та гібридні моделі.

Найбільший стрибок у 52% спостерігався у реалізації гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі, оскільки покупці все частіше обирають моделі, що поєднують електромобілі з резервним двигуном внутрішнього згоряння.

Продажі повністю електричних автомобілів зросли більш ніж на третину, що є найкращим результатом з січня.