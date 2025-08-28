За пів року в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 38% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
28 серпня 2025, 10:44
Україна імпортувала рекордні 42,7 тисяч електромобілів за пів року
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Митна вартість
Загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн. З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. — вживані (+45%).Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн. Імпорт вживаних електромобілів коштував — $581,7 млн.
Звідки завозили авто
Левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.
- На другому місці Японія (4%).
- На третьому — Німеччина (3%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%).
- Другий результат у Кореї — 17%.
- Третій у Німеччини — 15%.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1