Ціни на нафту впали на тлі завершення літнього попиту в США та реакції Індії на нові мита

Ціни на нафту впали в четвер, 28 серпня, оскільки інвестори оцінювали очікуване зниження попиту на пальне в США з наближенням кінця літнього сезону. Додатковий тиск на ринок чинить очікування реакції Індії на нові американські тарифи. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,50 (-0,73%) до $67,55 за барель.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на $0,51 (-0,80%) до $63,64 за барель.

Незважаючи на падіння, попереднього дня ціни на нафту зростали після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило про скорочення запасів нафти на 2,4 млн барелів за тиждень, що перевищило прогнози аналітиків. Однак, як зазначають експерти, темпи скорочення запасів уповільнилися, що стримало подальше зростання цін.

Ключові фактори, що впливають на ринок

Завершення літнього сезону попиту. Наближення Дня праці в США традиційно вважається завершенням літнього сезону, що призводить до зниження попиту на пальне.

Торговельна напруженість між США та Індією. Трейдери уважно стежать за тим, як Індія відреагує на підвищення тарифів США до 50%. Цей крок є відповіддю на закупівлю Індією російської нафти. Очікується, що в короткостроковій перспективі Індія продовжить купувати російську нафту, що може обмежити вплив тарифів на світовий ринок.

Збільшення видобутку. Деякі великі виробники нафти скасували добровільні обмеження на видобуток, що збільшує пропозицію на ринку. Це нівелює вплив атак України та росії на енергетичну інфраструктуру один одного.

Перспективи зниження процентних ставок. Очікування можливого зниження процентних ставок у США також підтримує ринок нафти, оскільки це може стимулювати економічну активність і, відповідно, попит на нафту.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель. Такий прогноз пов'язаний зі значним профіцитом нафти, який очікується наступного року.