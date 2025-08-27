Кабмін розширює програму «єВідновлення». Деталі

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн компенсації за програмою «єВідновлення». Спершу програма буде доступна для ВПО зі статусом учасник бойових дій (УБД). Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Деталі

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати від держави компенсацію — до 2 мільйонів гривень на людину або сім'ю.

На першому етапі програма буде доступна переселенцям зі статусом учасника бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на житловий ваучер можна буде через застосунок «Дія», а згодом — у ЦНАПах або в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після оприлюднення відповідної постанови.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабінет міністрів схвалив додаткове фінансування програми «єВідновлення» у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом «Home».