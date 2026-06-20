Всесвітній день біженців: 5,7 млн українців досі за кордоном через війну

20 червня світ відзначає Всесвітній день біженців. Для України це вже не абстрактна дат, адже за три роки повномасштабної війни вимушена еміграція стала особистою трагедією мільйонів.

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За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, через російську агресію за кордоном опинилися понад 5,7 млн українців. Про це нагадав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За кожною одиницею цієї статистики стоїть чиєсь життя, розірване навпіл. Тисячі кілометрів між рідними людьми. Щоденні дзвінки з єдиним питанням: «Як ви там?». Діти, які ростуть без дідусів і бабусь. Батьки, які не бачать, як ростуть діти. І попри все це — неймовірна сила жити далі, не відпускаючи Україну з серця.

Лубінець подякував усім країнам, громадам і звичайним людям, які відчинили двері для українців у найважчий момент — дали дах над головою, роботу, школу для дітей, просто людське тепло. «Ви повернули їм відчуття безпеки та людської гідності», — написав омбудсмен.

Україна вже кілька років поспіль входить до числа країн із найбільшою кількістю вимушених переселенців у світі. Та на відміну від багатьох інших криз, українська має чітку відповідь на питання «чому»: не стихійне лихо, не громадянська війна, а цілеспрямований збройний напад агресивного сусіда, хворого імперськими амбіціями.

«Ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були — наш дім завжди там, де Україна», — підсумував Лубінець.

День біженців для кожного українця — це нагадування про те, що за кожною цифрою статистики стоїть людина, яка чекає на повернення.