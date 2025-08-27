Дистанційне обстеження зруйнованого житла тепер діятиме не лише на територіях активних, а й на територіях можливих бойових дій. Ще більша кількість українців, чиї домівки знищила російська агресія, матимуть доступ до компенсації та житлових сертифікатів єВідновлення. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
єВідновлення: Уряд розширив перелік територій для дистанційних обстежень житла
Що відомо
Зараз до територій можливих бойових дій належать 175 громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Йдеться про території, що розташовані поруч із зоною активних бойових дій, тимчасово окуповані, а також ті, що межують із країною-агресором.
Перелік територій, які входять до програми.
Як і раніше, комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях користуватимуться інструментами дистанційного спостереження:
- супутниковими знімками
- зйомками з БпЛА
- фото та відео від власників житла.
На основі цих матеріалів комісія складає акт дистанційного обстеження та вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ — підстава для отримання компенсації: житлового сертифіката для придбання нового житла.
