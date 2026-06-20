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20 червня 2026, 12:51

Мережа магазинів Prostor закривається після 21 року роботи в Україні

Мережа магазинів косметики та побутової хімії Prostor припиняє роботу. ТОВ «Нуміс», яке розвиває бренд, оголосило про закриття всіх торгових точок — процес розпочнеться 1 липня 2026 року і відбуватиметься поетапно. Про це повідомляє Village Україна

Мережа магазинів косметики та побутової хімії Prostor припиняє роботу.

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Причин такого рішення керівництво не пояснило. У зверненні до партнерів компанія назвала його непростим і попросила вибачення за те, що не повідомила про зміни завчасно. Водночас запевнила: всі фінансові зобов'язання перед партнерами будуть виконані в повному обсязі, а необхідні бухгалтерські та юридичні документи будуть оформлені належним чином.

Для українського ринку це помітна втрата. Prostor працював в Україні 21 рік і на кінець 2025 року мав 468 магазинів у 22 областях країни. В асортименті: косметика, засоби для догляду та побутова хімія.

ТОВ «Нуміс» зареєстроване у Дніпрі у 2022 році, власник підприємства — Вадим Тугай.

Prostor — не єдина мережа, що закриває свої магазини

Паралельно Україну покидає й міжнародна мультибрендова мережа взуттєвих магазинів SuperStep. Усі її торгові точки планують закрити до кінця червня 2026 року. Керівництво компанії пояснило це оптимізацією глобальної діяльності, наголосивши, що Україна залишається важливим ринком і закриття не є оцінкою його потенціалу. При цьому магазини Lacoste, які також працюють під управлінням ритейлера, закривати не планують.

Таким чином, упродовж кількох тижнів український ринок роздрібної торгівлі втрачає одразу дві великі мережі. Причини в обох випадках офіційно залишаються розмитими, але загальний контекст зрозумілий: повномасштабна війна, скорочення споживчого попиту та економічна невизначеність змушують бізнес переглядати стратегії присутності в країні.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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EconomistPetya
EconomistPetya
20 червня 2026, 13:50
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Ну и скатертью дорожка барыгам и спекулянтам, только капитал вы все равно не сможете вывести во время военного положения и прийдется вкладывать в другой бизнес. Магазины были ужасные, не соответствующие Европейским стандартам, наверняка еще и уклонялись от уплаты налогов через дробление на ФОПы.
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gorobezus
gorobezus
20 червня 2026, 14:05
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А чему удивляться? Население сокращается и стареет, спрос схлопывается, конторки дохнут, а на одной косметике не вытянешь. Ща эпоха супермаркетов где покупается все повседневное.
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