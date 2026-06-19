У п'ятницю, 19 червня, на українських АЗС подешевшала більшість видів пального, водночас бензин А-92 подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
19 червня 2026, 17:09
Ціни на пальне 19 червня: дизель та автогаз стрімко дешевшають
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 3 копійки до 78,32 грн/л;
- Бензин А-95: знизився в ціні на 9 копійок до 74,72 грн/л;
- Бензин А-92: подорожчав на 7 копійок до 68,89 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 77 копійок до 79,30 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 82 копійки до 42,47 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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