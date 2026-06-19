Плани стійкості регіонів виконані на 40%: що не встигають зробити до зими

Україна виділила 67,8 млрд грн на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону та захист від російських атак. З них 27,8 млрд грн надійшли з резервного фонду, ще 40 млрд грн — із держбюджету. Про це розповів віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

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Середній рівень виконання планів стійкості наразі дорівнює близько 40%. Кулеба визнав: роботи зроблено чимало, але цього недостатньо. Попереду чекає найбільш активний будівельний сезон, і темпи в регіонах треба суттєво нарощувати.

Серед лідерів за виконанням — Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Є й аутсайдери, яким потрібне прискорення, однак Кулеба їх не назвав.

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Що входить до планів і як просувається робота

Плани охоплюють чотири напрями:

Захист інфраструктури: виділено понад 22 млрд грн, у роботі задіяно більше 500 об'єктів. Головна проблема — повільне освоєння коштів. Це гальмує будівництво захисних споруд. Теплова генерація: законтрактовано або вже поставлено майже половину необхідних потужностей. Закарпатська, Чернігівська, Миколаївська, Київська та Запорізька області фактично закрили свої потреби повністю. Резервні джерела живлення для підприємств тепло- та водопостачання: покрито понад 70% розрахункової потреби. Водопостачання: заплановано 29 спеціальних проєктів у 14 областях, які охоплять понад 15 млн громадян. Майже 90% із них мають готову документацію. Перші об'єкти, мобільні водозабори, мають запрацювати вже у вересні. Фінансування передбачено спільно з місцевими громадами.

Паралельно Теплокомуненерго вже підготували до роботи понад 2 500 індивідуальних котелень і близько 3 000 км тепломереж. Але цього критично мало.