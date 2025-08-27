Кабмін виділив ще 4,8 млрд грн на програму «єВідновлення»

Кабінет міністрів схвалив додаткове фінансування програми «єВідновлення» у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом «Home». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Відтак ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло.

Фінансування здійснюється в рамках угоди, підписаної Мінрозвитку та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

Читайте також: «єВідновлення»: Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на житло

Програма «єВідновлення» — це найдієвіший механізм допомоги українцям, житло яких було пошкоджене чи знищене внаслідок війни. В рамках програми «єВідновлення» вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації.