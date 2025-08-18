В якому віці в Україні потрібно виходити на пенсію, аби отримувати 2/3 зарплати

В якому віці українці мають виходити на пенсію, аби отримувати виплати у 2/3 своєї зарплати, порахував інвестиційний банкір Сергій Будкін. «Мінфін» наводить його розрахунки, зроблені на підставі прогнозів Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ на 2023 рік.

Які вхідні дані були взяті для розрахунків

З 2015 року в Україні розмір Єдиного Соціального Внеску складає 22%. До його введення сукупні нарахування на заробітну плату розподілялися приблизно так: 90% йшло в пенсійний фонд, залишок — на інші соціальні платежі.

Далі мої припущення були такими:

1. Розподіл надходжень від ЄСВ приблизно такий же, як і був, тобто 90% йде в пенсійний фонд.

2. Метою держави є забезпечити виплату пенсій з пенсійного фонду, які б складали приблизно 2/3 заробітної плати, що її отримував пенсіонер до виходу на пенсію.

3. Загалом в обороні України беруть участь 1,5 мільйона людей працездатного віку (тобто вони не створюють доданої вартості і тому будь-які відрахування ЄСВ з їхніх доходів носять інфляційний характер).

4. Рівень безробіття в Україні складає 15% (середній рівень між липнем 2024 (18%) та липнем 2025 року (12%)).

5. Рівень заробітної плати не змінюється від початку робочої діяльності аж до виходу на пенсію.

6. Пільгових та підвищених пенсій в країні немає.

7. Всі робітники працездатного віку в країні за винятком тих, хто зайнятий в обороні країни або є безробітним, створюють додану вартість, тобто нарахування ЄСВ на їхню зарплату не носить інфляційного характеру.

8. Виїхавших за межі України ТПО немає, вони всі знаходяться в межах країни.

9. Кількість людей з інвалідністю в країні складає 3,5 мільйони, з них 17% працюють (взяв з інтернету абсолютну цифру на кінець 2024 року та рівень зайнятості серед інвалідів станом на 2021 рік, бо більш свіжої статистики не знайшов).

10. Працездатний вік населення — від 20 до ХХ років, де ХХ — це вік, в якому кількість працюючих дозволить виплачувати пенсіонерам ті самі 2/3 заробітної плати, яку вони отримували до виходу на пенсію.

Яким має бути пенсійний вік

І я спробував порахувати яким в таких умовах має бути ось цей самий показник ХХ, тобто вік виходу на пенсію в Україні, при якому кількість працюючих, які створюють додану вартість, буде достатньою, аби пенсіонери отримали пенсію в 2/3 своєї зарплати.

Тобто яким має бути вік виходу на пенсію, при якому на одного пенсіонера буде припадати трохи більше трьох працюючих, які своїми внесками в Пенсійний фонд дадуть можливість виплачувати пенсіонеру 2/3 його зарплати.

Навіть за таких дуже оптимістичних щодо стану суспільства припущень в мене вийшло, що пенсійний вік треба підняти мінімум до 67 років для обох статей. Будь-яке подальше вибуття людей працездатного віку підвищує цей вік. Якщо дуже грубо (бо там нелінійна залежність), то вибуття мільйону працездатних осіб підвищує цю цифру на півроку.

Тобто, виїхали п’ять мільйонів працездатного віку ТПО і не повернулися — і пенсійний фонд буде зводити кінці з кінцями при умові підвищення пенсійного віку до 69,5 років. Додалося до них мільйон працівників державного управління — і пенсійний вік треба підвищувати до 70 років. І т.п.

Подивився на те, що в 2023 році середня тривалість життя чоловіків в Україні склала 57,3 роки, а середня тривалість життя жінок — 70,9 років, і стало мені сумно.