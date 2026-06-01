Пенсійний фонд профінансував у травні виплат майже на 92,2 млрд грн

Пенсійний фонд України у травні 2026 року профінансував пенсійні, соціальні, страхові виплати, а також житлові субсидії та пільги. Загальний обсяг фінансування становив близько 92,2 млрд грн. Про це 1 червня повідомив Пенсійний фонд України.

Куди направили кошти

Найбільша частина коштів була спрямована на пенсійні виплати — 74,5 млрд грн. Ще 3,3 млрд грн профінансовано на житлові субсидії та пільги.

На страхові виплати у травні спрямували 3,5 млрд грн, з яких 2,1 млрд грн — на оплату лікарняних.

Крім того, на соціальні допомоги та інші виплати Пенсійний фонд профінансував 10,9 млрд грн.

Також у травні органи Пенсійного фонду надали 1 млн 572,5 тис. послуг громадянам, які звернулися за отриманням сервісів.

У ПФУ зазначили, що фінансування виплат за червень планують розпочати сьогодні, 1 червня 2026 року.