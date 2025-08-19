Головне за вівторок: Зустріч з Трампом та виплата при народженні дитини

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були. За його словами, ключовою темою обговорення були гарантії безпеки для нашої країни. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.

Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 13532, який передбачає збільшення розміру виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини.

Як власні кошти стають кредитними та чому «губляться» за повернений товар

За липень у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 213 власних історій про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зарахована та надіслана на розгляд фінустановам 71 скарга. Банки змогли знайти рішення лише у 27 випадках. Про найцікавіші кейси конфліктів між банками та їх клієнтами, як їх не допустити і швидко розв'язати, розповідаємо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

В «Дії» з'явилася нова облігація — Бахмут

В «Дії» з'явилася нова облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення.

Що зміниться для абонентів, коли Україна стане частиною роумінгового простору ЄС

У травні 2025 року український регулятор сфери електронних комунікацій (НКЕК) вперше за 11 років отримав нового керівника. Головним арбітром для ринку у понад 154 млрд грн стала Лілія Мальон, яка працює в Нацкомісії з 2012 року. Про те, на що регулятор витрачає бюджетні та донорські кошти, як захистить операторів від аб'юзивного використання роумінгу абонентами й коли в Україні запустять 5G вона розповіла в інтерв'ю «Ліга». «Мінфін» обрав головне.