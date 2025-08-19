В «Дії» з'явилася нова облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення. Про це йдеться у повідомленні застосунку.
19 серпня 2025, 16:18
В «Дії» з'явилася нова облігація — Бахмут
Що відомо
- Ставка — від 16,8% річних
- Дата виплати — 14 жовтня 2026 року.
«Купуєте 10 облігацій Бахмут на суму 10 579 грн, а за рік отримаєте виплату на Дія.Картку — 12 452 грн. Це потрійна користь: допомога державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток», — йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугою:
- оновіть та увійдіть у «Дію»
- вкладка Військова облігація
- оберіть потрібну облігацію, кількість та партнера
- підпишіть заяву й оплатіть
Після придбання облігація з’явиться у вашому застосунку протягом трьох днів.
Джерело: Мінфін
