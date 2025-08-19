Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 13532, який передбачає збільшення розміру виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» відповідний законопроєкт проголосувало 290 народних депутатів.

Деталі

Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).

«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Вводиться одноразова виплата — 5000 грн кожному першокласнику. «Пакунок школяра» — 5000 грн на придбання речей до школи. Без прив’язки до доходу родини — для всіх.