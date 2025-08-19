Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2025, 15:36

Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 13532, який передбачає збільшення розміру виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 13532, який передбачає збільшення розміру виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» відповідний законопроєкт проголосувало 290 народних депутатів.

Деталі

Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).

«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Вводиться одноразова виплата — 5000 грн кожному першокласнику. «Пакунок школяра» — 5000 грн на придбання речей до школи. Без прив’язки до доходу родини — для всіх.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+41
Moonlighter
Moonlighter
19 серпня 2025, 16:11
#
Ого, какая щедрость. Вместо 860 грн в месяц будет около 1000 грн

На секундочку, в не самой богатой Испании, украинки которые родили там ребенка, получают больше 800 евро в месяц на ребенка. А у нас решили выплачивать столько же, но за 3 года.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
19 серпня 2025, 17:43
#
Вот только 860 когда платили их хватало на две банки питания, а щас 1000 хватит на одну. Так сказать покрашення вже сьогодні
+
0
vovan9870
vovan9870
19 серпня 2025, 16:26
#
Цікаво, чи витримають дитсадки поточний 90% спад народжуваності і наступне різке зростання у післявоєнні роки.
+
+26
financialGenius
financialGenius
19 серпня 2025, 16:53
#
Не будет резкого увеличения … по сравнению с ЕС это мизерная помощь , ради нее никто не вернеться рожать да и тех кто в Украине остался эта помощь слабо мотивировать будет , особенно если уже одного родят то поймут как все дорого , вам на памперсы не хватит …
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
19 серпня 2025, 17:30
#
Раньше женщины рожали детей своим мужьям и даже отсутствие
памперсов их не останавливало, как и мизерные выплаты на ребенка,
ведь мужья обеспечивали и жену и всех детей материально…

А теперь, при отказе мужчин вступать в брак — есть массовое сожительство
без обязательств, а значит и нет никакой надежды на долгосрочную
финансовую поддержку от биологических отцов.

Осталась вся надежда на государственную помощь,
а иногда и помощь родителей…
+
+15
financialGenius
financialGenius
19 серпня 2025, 17:39
#
Сейчас время капиталистов, никого не волнует как было раньше в совке … никто никого не держит и обеспечивать не заставляет , поэтому очень много сожительства и в Швейцарии в том числе или брачный договор и я считаю это нормальным.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 серпня 2025, 18:41
#
financialGenius
«Сейчас время капиталистов, никого не волнует как было раньше в совке»

Вообще то я писал о США прошлого века, где семьи с 3−4 детьми
и женой-домохозякой были достаточно многочисленны, хотя за
окном был капитализм в чистом его виде.

Коэффициент рождаемости
1960 год
США — 3,65
Швейцария — 2,44
Украина (УССР) — 2,28
2023 год
США — 1,62
Швейцария — 1,33
Украина — 0,98

Многие мужчины ещё сами как дети, поэтому панически боятся заводить
своих детей, да и наследники не всем нужны, ведь наследовать долги или дырку от бублика нет никакого смысла…

Правильно мыслите — зачем заводить детей, если после вас хоть потоп…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sx1 и 42 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами