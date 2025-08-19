Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 13532, який передбачає збільшення розміру виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини
«За» відповідний законопроєкт проголосувало 290 народних депутатів.
Деталі
Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.
«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.
Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.
7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).
«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.
Вводиться одноразова виплата — 5000 грн кожному першокласнику. «Пакунок школяра» — 5000 грн на придбання речей до школи. Без прив’язки до доходу родини — для всіх.
Коментарі - 7
На секундочку, в не самой богатой Испании, украинки которые родили там ребенка, получают больше 800 евро в месяц на ребенка. А у нас решили выплачивать столько же, но за 3 года.
памперсов их не останавливало, как и мизерные выплаты на ребенка,
ведь мужья обеспечивали и жену и всех детей материально…
А теперь, при отказе мужчин вступать в брак — есть массовое сожительство
без обязательств, а значит и нет никакой надежды на долгосрочную
финансовую поддержку от биологических отцов.
Осталась вся надежда на государственную помощь,
а иногда и помощь родителей…
«Сейчас время капиталистов, никого не волнует как было раньше в совке»
Вообще то я писал о США прошлого века, где семьи с 3−4 детьми
и женой-домохозякой были достаточно многочисленны, хотя за
окном был капитализм в чистом его виде.
Коэффициент рождаемости
1960 год
США — 3,65
Швейцария — 2,44
Украина (УССР) — 2,28
2023 год
США — 1,62
Швейцария — 1,33
Украина — 0,98
Многие мужчины ещё сами как дети, поэтому панически боятся заводить
своих детей, да и наследники не всем нужны, ведь наследовать долги или дырку от бублика нет никакого смысла…
Правильно мыслите — зачем заводить детей, если после вас хоть потоп…