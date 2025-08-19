SoftBank інвестує $2 мільярди в Intel

Японський конгломерат SoftBank домовився про інвестицію в розмірі $2 млрд в американського виробника мікросхем Intel. Ця угода розглядається як важливе зобов'язання щодо розвитку передових технологій та напівпровідникової промисловості у США, повідомляє TechCrunch.

Угода, згідно з якою SoftBank придбає звичайні акції Intel, була оголошена в понеділок після закриття ринків. SoftBank заплатить $23 за акцію Intel. Акції Intel, які закрилися на рівні $23,66, зросли більш ніж на 5% під час торгів після закриття сесії.

«Стратегічна інвестиція відображає нашу віру в те, що передове виробництво та постачання напівпровідників продовжать розширюватися в Сполучених Штатах, при цьому Intel відіграватиме ключову роль», — заявив голова ради директорів і генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон.

Значення інвестиції для Intel

Ця інвестиція стала знаком довіри до Intel, яка останніми роками перебувала в тіні конкурентів на кшталт Nvidia. Вона також свідчить про відновлений інтерес SoftBank до США, зокрема у сфері чипів для штучного інтелекту. Нещодавно SoftBank придбала завод у Лордстауні, штат Огайо, що належав Foxconn, у межах плану зі створення дата-центрів для ШІ.

Intel, під керівництвом нового генерального директора Ліп-Бу Тана, перебуває у процесі реструктуризації, яка має на меті оптимізувати напівпровідниковий бізнес та зосередитися на основному портфелі клієнтських та дата-центрових рішень.

Раніше цього літа Intel закрила свій підрозділ автомобільної архітектури, звільнивши більшу частину персоналу. Компанія також оголосила про плани скоротити чисельність працівників свого підрозділу Intel Foundry на 15−20%.

Угода між SoftBank та Intel відбулася лише через кілька днів після того, як адміністрація Трампа пригрозила ввести нові тарифи на імпортовані напівпровідникові чипи в рамках своєї стратегії стимулювання внутрішнього виробництва.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 7 серпня закликав до негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана через його зв’язки з Китаєм.

Крім того, повідомлялося, що адміністрація Трампа обговорювала можливість придбання частки в Intel.