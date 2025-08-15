Адміністрація Трампа розглядає можливість придбання частки в Intel — Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Intel щодо можливого придбання урядом США частки в компанії, яка перебуває в скрутному становищі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних із планом, потенційна угода допоможе зміцнити позиції Intel у запланованому заводському хабі в Огайо. Компанія раніше обіцяла перетворити цей об'єкт на найбільше у світі підприємство з виробництва чипів, але проєкт неодноразово відкладався. Розмір можливої частки поки що невідомий.

Подробиці перемовин

Ці плани виникли після зустрічі Президента Трампа та гендиректора Intel Ліп-Бу Тана, що відбулася цього тижня. Хоча всі деталі ще узгоджуються, ідея полягає в тому, що уряд США придбає частку власності в компанії Intel. Джерела, однак, застерігають, що переговори ще можуть завершитися без фінальної угоди.

Реакція ринку

Акції Intel зросли на 8,9% у четвер, закрившись на рівні $23,86, що збільшило ринкову вартість компанії до близько $104,4 млрд. Після завершення регулярних торгів акції продовжили зростати ще на 4%.

«Обговорення гіпотетичних угод слід розглядати як спекуляції, якщо вони не будуть офіційно оголошені адміністрацією», — заявив представник Білого дому Куш Десаї.

Intel відмовилася коментувати переговори, але у своїй заяві представник компанії зазначив, що вони «глибоко віддані підтримці зусиль Президента Трампа зі зміцнення лідерства США у сфері технологій та виробництва».

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи з адміністрацією Трампа для просування цих спільних пріоритетів, але не будемо коментувати чутки чи спекуляції», — йдеться у заяві Intel.

Зазначається, що будь-яка угода посилить фінансове становище Intel у той час, коли компанія скорочує витрати та робочі місця. Це також свідчить про те, що Тан залишиться на чолі Intel.

Ідея щодо Intel також перегукується з безпрецедентним оголошенням Міністерства оборони минулого місяця про придбання привілейованої частки в розмірі $400 мільйонів у маловідомого американського виробника рідкісноземельних елементів MP Materials Corp.

Деякі угоди адміністрації потенційно формуються за зразком MP Materials, що означає інвестиції в акції, гарантовані закупівлі, кредити та приватне фінансування — поряд з державним партнерством.

Багато хто в адміністрації вважає, що такі важелі дають повну впевненість інвесторам у тому, що проєкт має підтримку найбільш кредитоспроможної установи у світі, а також забезпечують захист коштів платників податків.

Фінансові труднощі

Intel, яка раніше була піонером у виробництві чипів, останніми роками зіткнулася зі значними труднощами: компанія втрачає ринкову частку та технологічну перевагу. Попередник Тана, Пет Гелсінгер, просував розширення заводу в Огайо як ключову частину плану з відродження Intel.

Однак фінансові труднощі Intel поставили проєкт під загрозу. Раніше цього року будівництво було відкладено до 2030-х років, а в липні компанія заявила, що ще більше сповільнить реалізацію плану в Огайо. З моменту вступу на посаду гендиректора в березні Тан зосередився на врегулюванні фінансового стану Intel.

Intel була головним бенефіціаром коштів з Закону про чіпи та науку 2022 року, хоча ця програма зараз перебуває в невизначеному стані. Раніше цього року представники адміністрації висували ідею про те, щоб потужний виробник чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) керував заводами Intel у рамках спільного підприємства. Однак генеральний директор TSMC К. К. Вей заявив, що його компанія планує зосередитися на власному бізнесі.

