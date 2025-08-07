Трамп вимагає відставки гендиректора Intel через зв’язки з Китаєм — акції падають

Президент США Дональд Трамп у четвер, 7 серпня, закликав до негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана через його зв’язки з Китаєм. Про це він заявив у своїй соціальній мережі Truth Social.

У квітні агентство Reuters повідомило, що Тан — сам або через венчурні фонди, які він заснував — інвестував щонайменше $200 млн у сотні китайських компаній з виробництва передових технологій та мікросхем, деякі з яких пов'язані з китайськими військовими.

Коментарі Трампа прозвучали через день після того, як сенатор-республіканець Том Коттон надіслав листа голові ради директорів Intel із запитаннями щодо зв'язків Тана з китайськими компаніями та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою фірмою Cadence Design.

«Немає іншого рішення цієї проблеми», — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Падіння акцій

Після заяви Трампа акції Intel почали знижуватися — на початку торгів у США вони впали приблизно на 2%.

Колись домінуючи у виробництві мікрочипів, останніми роками Intel втратила свою перевагу перед тайванською компанією TSMC. До того ж компанія майже не представлена на стрімко зростаючому ринку чипів для штучного інтелекту, який зараз контролює Nvidia.

Акції Intel майже не змінилися з початку 2025 року після падіння більш ніж на 60% торік. Ринкова вартість компанії опустилася нижче $100 мільярдів, а прибутковість — колись еталонна для галузі — зараз удвічі нижча від історичних максимумів.

Щоб повернути компанію до прибутковості, Ліп-Бу Тан поставив за мету скоротити штат Intel приблизно на 22% — до 75 тисяч працівників до кінця року. У компанії також попередили, що можуть повністю вийти з виробництва чипів, якщо не зможуть залучити великого замовника — це може стати кардинальним кроком.

Додатковий тиск

Зміна керівництва в Intel може створити додатковий тиск на компанію, яка є ключовою частиною зусиль США щодо розвитку виробництва чипів у країні.

Торік вона отримала $8 мільярдів держпідтримки — найбільше фінансування в рамках закону CHIPS and Science Act 2022 року — для будівництва нових заводів в Огайо та інших штатах.

Cadence Design

Ліп-Бу Тан — китайсько-американський бізнесмен малайзійського походження. З 2008 по грудень 2021 року він очолював компанію Cadence Design, яка займається розробкою програмного забезпечення для створення мікросхем. У цей період компанія, як повідомляється, постачала свою продукцію китайському військовому університету, що, ймовірно, брав участь у моделюванні ядерних вибухів.