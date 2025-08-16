Multi від Мінфін
16 серпня 2025, 9:40

Трамп й путін не домовились про завершення війни, а санкції відтерміновано: результати зустрічі на Алясці

Зустріч президентів США Дональда Трампа та росії владіміра путіна на Алясці завершилася без укладення угоди про припинення війни в Україні, хоча сторони заявили про певний прогрес. Трамп повідомив, що тимчасово утримається від запровадження нових санкцій проти партнерів росії та анонсував можливу тристоронню зустріч за участі президента України Володимира Зеленського.

Зустріч президентів США Дональда Трампа та росії владіміра путіна на Алясці завершилася без укладення угоди про припинення війни в Україні, хоча сторони заявили про певний прогрес.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати зустрічі

«Угоди немає, поки що немає», — заявив Дональд Трамп на підсумковій пресконференції, додавши, що зустріч була «дуже продуктивною».

Він повідомив, що планує найближчим часом обговорити результати саміту з НАТО та президентом Зеленським. Водночас, за даними ЗМІ, переговори тривали значно менше запланованого часу, а спільний обід та зустріч у розширеному складі були скасовані, що може свідчити про наявність серйозних розбіжностей.

Попри відсутність прориву, Трамп позитивно оцінив переговори, наголосив на «хороших стосунках» з путіним та допустив можливість нової зустрічі найближчим часом. путін, своєю чергою, запропонував провести наступний раунд у москві.

Санкції та роль України

В інтерв'ю Fox News після саміту Трамп заявив, що нових санкцій проти країн, які купують російську нафту, поки що не буде, оскільки «зустріч пройшла успішно». Однак він додав, що до цього питання можна буде повернутися за два-три тижні.

Ключовою новиною стало те, що, за словами Трампа, обговорювалася організація наступної зустрічі у форматі Трамп-путін-Зеленський. При цьому президент США заявив, що тепер укладення угоди про припинення вогню залежить від українського президента.

Дипломатія Трампа: у чому полягає його тактика «великої угоди»?

Підхід Дональда Трампа до міжнародної дипломатії, який яскраво проявився на саміті з путіним, кардинально відрізняється від традиційних методів. Він базується на кількох ключових принципах, що походять з його бізнес-минулого:

  • Персоналізація політики: Трамп робить ставку на особисті стосунки з лідерами інших країн («хороші стосунки з путіним»). Він вірить, що прямі переговори тет-а-тет між сильними лідерами є ефективнішими за багатосторонні формати та роботу дипломатичних інституцій.
  • Тактика «батога і пряника»: Перед переговорами Трамп завжди створює максимальний тиск («батіг») — погрожує руйнівними митами, вторинними санкціями, демонструє військову силу. Самі переговори є «пряником» — можливістю уникнути цього тиску в обмін на поступки.
  • Прагнення до «великої угоди»: Його кінцева мета — не вирішення окремих дрібних питань, а укладення масштабної, всеосяжної угоди, яку можна подати як свою особисту історичну перемогу.
  • Транзакційність: Відносини розглядаються через призму «ти — мені, я — тобі». Ідеологічні розбіжності (наприклад, демократія проти авторитаризму) відходять на другий план.

Чому це важливо

Результати саміту на Алясці є вкрай тривожними для України та створюють нову, небезпечну реальність.

Відсутність угоди — це, з одного боку, позитивний сигнал, оскільки це означає, що Україну не змушують до капітуляції. Однак заява Трампа про те, що тепер припинення вогню залежить від Зеленського, та анонс можливої тристоронньої зустрічі є дуже небезпечними. Це спроба перекласти відповідальність за продовження війни з агресора на Україну.

Тимчасове скасування загрози вторинних санкцій є головною перемогою путіна на цьому саміті. Він отримав відтермінування найболючішого економічного удару, не взявши на себе жодних конкретних зобов'язань. Це дає йому додатковий час та ресурси для продовження війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
16 серпня 2025, 10:15
#
Чернове велике nothingua
+
+10
matroskin
matroskin
16 серпня 2025, 10:24
#
Всі ці переговори, погрози санкціями і т.п.-це все гра на публіку, перш за все американську. Реальна мета трампа дати путіну все що він хоче і навіть більше і робить він саме це: припиня поставку зброї та розвідданих, блокує резолюції, блокує допомогу НАТО, неофіційно вимагає зняття санкцій і зніме їх сам, головне щоб не первим (бо не зрозуміють американці).
Всі ці шоу спрямовані вбити в голову американському виборцю, що великий трамп все порішав, переміг путіна але Україна хоче воювати й далі-то хай воює сама, то є їх вина, з рф санкції ми знімемо, а проти України введемо. :(
+
0
Lamo
Lamo
16 серпня 2025, 10:32
#
Але американські виборці в більшості вже бачать що МАГДА фуфлогон і тільки. У цього покидька рейтинги та підтримка кожен місяць падають.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
16 серпня 2025, 13:40
#
Зато добрі ліберали захистять нас від зради злого Трампа. Пропоную негайно призначити фрау Меркель верховною головнокомандувачкою сил НАТО, Джейка Саллівана — її першим заступником, а потім розбомбити проклятого Путлєра спеціальними антиескалаційними мегабомбами з нафтогазобаксовою начинкою. Такого він точно не перенесе. Помре від кайфу.
+
+15
KValera
KValera
16 серпня 2025, 11:30
#
Lamo. Maga порожняк не гонит как сказал бы янукович
+
+15
Criptor82
Criptor82
16 серпня 2025, 11:33
#
Дональд як завжди — не підкачав, 2−3 тижні вже стали мемом. Через два тижні парад в Пекіні, цікаво Трампа запросять, чи ні.
+
0
Exba
Exba
16 серпня 2025, 13:38
#
Так, а какое соглашение могло быть, если Украина не принимала участие в переговорах? США не являются участниками войны, они посредники, а решать должна Украина — соглашаться или нет.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Exba и 9 незареєстрованих відвідувачів.
