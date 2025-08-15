Світові фондові ринки близькі до рекордних максимумів на тлі переговорів Трампа та путіна

У п'ятницю, 15 серпня, світові фондові ринки торгувалися поблизу рекордних максимумів. Інвестори очікують на переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо перемир’я у війні в Україні, які пройдуть сьогодні на Алясці. Про це повідомляє Reuters.

Індекс MSCI All Country World закріпив нещодавні здобутки, тоді як європейські акції дещо зросли на початку торгів. Індекс востаннє піднявся на 0,2%, до 953,54, що лише трохи нижче рекордного рівня 954,21, встановленого в середу. Ф'ючерси Волл-стріт були переважно стабільними.

«На європейських ринках ціни досі містять невелику „надбавку за ризик“ через війну. Якщо конфлікт вирішиться, ця надбавка зникне», — сказав Шаніель Рамджі, співкерівник підрозділу мультиактивів у Pictet Asset Management, додавши, що нафта та інші товари також можуть відреагувати.

Інфляція та політика ФРС

Інвестори також зосереджені на даних щодо роздрібних продажів у США, які мають бути оприлюднені пізніше. Несподіване зростання даних про ціни виробників у четвер поновило занепокоєння щодо інфляції та зменшило ринкові очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою цього року.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишалася стабільною на рівні 4,29% після зростання на 5 базисних пунктів попереднього дня після даних PPI (промислової інфляції).

Індекс долара, що показує курс американської валюти відносно кошика з шести основних валют, востаннє знизився на 0,3% до 97,897.

Дані про ВВП Японії, оприлюднені в п'ятницю, показали зростання економіки на 1,0% в річному обчисленні за квітень-червень, що перевершило оцінки аналітиків. Долар ослаб на 0,6% щодо єни — до 146,875 єни за долар.

На сировинних ринках нафта марки Brent подешевшала на 0,6% до $66,46 за барель. Ціна золота була переважно стабільною на рівні $33 337 за тройську унцію.

Ринок криптовалют стабілізувався після того, як біткоїн у четвер досяг рекордного рівня в $124 480. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $118 000.