Світові фондові ринки близькі до рекордних максимумів на тлі переговорів Трампа та путіна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 серпня 2025, 18:03

Світові фондові ринки близькі до рекордних максимумів на тлі переговорів Трампа та путіна

У п'ятницю, 15 серпня, світові фондові ринки торгувалися поблизу рекордних максимумів. Інвестори очікують на переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо перемир’я у війні в Україні, які пройдуть сьогодні на Алясці. Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 15 серпня, світові фондові ринки торгувалися поблизу рекордних максимумів.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Індекс MSCI All Country World закріпив нещодавні здобутки, тоді як європейські акції дещо зросли на початку торгів. Індекс востаннє піднявся на 0,2%, до 953,54, що лише трохи нижче рекордного рівня 954,21, встановленого в середу. Ф'ючерси Волл-стріт були переважно стабільними.

«На європейських ринках ціни досі містять невелику „надбавку за ризик“ через війну. Якщо конфлікт вирішиться, ця надбавка зникне», — сказав Шаніель Рамджі, співкерівник підрозділу мультиактивів у Pictet Asset Management, додавши, що нафта та інші товари також можуть відреагувати.

Інфляція та політика ФРС

Інвестори також зосереджені на даних щодо роздрібних продажів у США, які мають бути оприлюднені пізніше. Несподіване зростання даних про ціни виробників у четвер поновило занепокоєння щодо інфляції та зменшило ринкові очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою цього року.

Читайте також: Статистика відходить на другий план: інвестори впевнені, що Трамп дотисне Пауелла

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишалася стабільною на рівні 4,29% після зростання на 5 базисних пунктів попереднього дня після даних PPI (промислової інфляції).

Індекс долара, що показує курс американської валюти відносно кошика з шести основних валют, востаннє знизився на 0,3% до 97,897.

Дані про ВВП Японії, оприлюднені в п'ятницю, показали зростання економіки на 1,0% в річному обчисленні за квітень-червень, що перевершило оцінки аналітиків. Долар ослаб на 0,6% щодо єни — до 146,875 єни за долар.

Читайте також: Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня року напередодні переговорів Трампа та путіна

На сировинних ринках нафта марки Brent подешевшала на 0,6% до $66,46 за барель. Ціна золота була переважно стабільною на рівні $33 337 за тройську унцію.

Ринок криптовалют стабілізувався після того, як біткоїн у четвер досяг рекордного рівня в $124 480. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $118 000.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами